«Pelé convirtió el fútbol en arte»

El fallecimiento de Pelé a los 82 años ha dejado devastado al mundo del deporte, cuyas estrellas del pasado y del presente han dejado emotivos mensajes de despedida al astro brasileño, uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos.

Kylian Mbappé, atacante del PSG al que Pelé consideraba uno de sus sucesores, reaccionó a la muerte del ídolo con un sentido mensaje. «El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado. RIP REY», escribió en sus redes. «Antes de Pelé, el '10' era solo un número. Leí esa frase en alguna parte, en algún momento de mi vida, pero esta hermosa frase está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé lo cambió todo. Transformó el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, a los negros y sobre todo: dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil elevaron su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanecerá. ¡Pelé es eterno!«», anotó Neymar, que igualó a Pelé como máximo artillero de la 'Canarinha' durante el Mundial de Qatar.

«Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia del Sr. Edson Arantes do Nascimento. Un simple 'adiós' al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que abraza a todo el mundo del fútbol en estos momentos. Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre. El cariño que siempre me demostró fue recíproco en todos los momentos que compartimos, incluso a distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo perdurará para siempre en cada uno de nosotros, amantes del fútbol. Descansa en paz, Rey Pelé», escribió Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro.

Conmocionado se mostraba Vinicius. «Rey, Majestad, Ejemplo. La piel es amor, generosidad. El jugador que cambió el fútbol, el más grande de todos, nos ha dejado. Siempre palabras amorosas y motivadoras sobre mí. He leído y guardado todos los mensajes que me enviaste cuando me apoyaste en un momento delicado o cuando celebrabas mis logros. Y qué honor haberte honrado en la celebración de mi primer gol en la Copa. El orgullo es un momento definitorio. Afortunadamente, podría decir en la vida cuanto siempre serás mi referente. Su legado nunca será olvidado. Pelé es eterno. Te amo Rey», anotó el extremo del Real Madrid, que siempre tuvo a Pelé como uno de sus referentes.

«El 29/12 a partir de hoy siempre se convertirá en una fecha triste. Crecimos en Santos escuchando a la gente hablar de ti todos los días, lo bueno que eras jugando y como persona, gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerte en persona. ¡Fue uno de los días más especiales de mi vida! Gracias por el consejo y el coraje que me diste después de nuestra conversación. »Chico siempre se tu y no le tengas miedo a nada« esto quedara por siempre en mi memoria. Gracias por todo lo que has hecho por el país. Descansa en paz Rey! Siempre serás el más grande de todos los tiempos», dijo en sus redes sociales el madridista Rodrygo, otro de los futbolistas que se miran en el espejo de Pelé.

«Llevó al fútbol brasileño al altar de los dioses»

«Brasil le dice adiós a uno de sus hijos más ilustres. Hizo que el mundo se postrase ante su talento y llevó al fútbol brasileño al altar de los dioses. Inspiró a generaciones de deportistas y merece todos los homenajes», señaló Romario, exfutbolista brasileño que pasó por las filas del Barça y el Valencia, entre otros equipos, y que brilló con la selección brasileña.

«Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido 'O Rey'. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé», apuntó en sus redes sociales Sergio Ramos, defensa español del PSG. «Día muy triste para el fútbol! Se nos va un mito de este deporte. Admirado y querido. DEP Pelé», escribió el exportero español Iker Casillas.

«Único. Genial. Técnico. Creativo. Perfecto. Único en su especie. Donde llegó Pelé, se quedó. Sin nunca salir de la cima, hoy nos deja. El rey del fútbol, solo uno. El más grande de todos los tiempos. El mundo, de luto», manifestó Ronaldo Nazário, actual presidente del Valladolid que en sus tiempos como futbolista siempre fue comparado con Pelé.

«Fue la primera superestrella mundial y gracias a sus logros, dentro y fuera del campo, desempeñó un papel pionero en el ascenso del fútbol hasta convertirse en el deporte más popular del mundo. Lo extrañaremos mucho», decía Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

«Solo jugué contra él en amistosos, pero me daban ganas de parar y contemplarle. Era muy técnico, muy inteligente. Hacía cosas que para el resto eran imposibles. Fue una grandísima persona. Su legado es eterno», indicó Luis Suárez Miramontes, el único español que ha logrado ganar el Balón de Oro.