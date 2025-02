Raúl Martín: «El factor de la regularidad nos coloca donde creo que merecemos»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de febrero 2025, 17:49 | Actualizado 18:01h. Comenta Compartir

Raúl Martín (Vecindario, 1984), técnico de Las Palmas Atlético, tiene claro que su equipo va por el camino correcto para lograr el ansiado ascenso a Segunda RFEF. El técnico del líder de Tercera considera que «el trabajo y el factor de regularidad en su máximo exponente nos coloca en el lugar que creo que nos merecemos estar».

-Trayectoria futbolística de Raúl Martín.

-Empecé con nueves años jugando en el San Pedro Mártir. Cuando llegamos a regionales con la idea de subir a Tercera, me lesioné una semana antes de jugar la eliminatoria contra el San Andrés y Sauces. Desde pequeño, he tenido la vocación de entrenar y en juveniles, ayudaba a mis compañeros a entrenar al benjamín. A raíz de ahí, me saqué los tres títulos de entrenador. Empecé mi trayectoria en el San Pedro en juvenil B, y ya en el segundo año me llamó el Estrella, equipo en el que estuve durante seis años. Durante el año condicionado por el Covid-19, surge la llamada inesperada de la UD Las Palmas.

-¿Plantilla en sintonía? Los resultados están llegando.

- Creo que los resultados están llegando porque los jugadores se muestran muy implicados en su formación. No esperábamos estar donde nos encontramos en este momento, pero el trabajo realizado y el factor de regularidad en su máximo exponente nos coloca en el lugar que creo que nos merecemos estar. Somos un grupo bastante abierto y limpio, y esa es una de las partes esenciales del equipo.

-¿Cómo mantiene la motivación de los chicos?

-Es un equipo de pocas palabras y eso dice mucho de ellos. Uno de los objetivos de la dirección y el cuerpo técnico es lograr la autonomía de los futbolistas en el que intentamos exponerlos lo menos posible, lo cual requiere de un gran trabajo previo. A muchos de los jugadores los conozco de etapas anteriores y veo que las victorias ayudan a que perdure la confianza y motivación por querer que las cosas siempre salgan mejor. Somos jóvenes, tampoco debemos creernos superiores al resto, todavía nos queda mucho trabajo por delante.

-¿Las ventajas de conocer a muchos jugadores de etapas anteriores?

-Si, otra de las ventajas es que al ser bastantes dentro del cuerpo técnico, tenemos una mayor amplitud de ideas para mejorar el equipo. Cuando llevas cuatro o cinco años dentro de un club, la experiencia te conduce a que se produzcan ciertas situaciones que pueden ser equívocas. Hemos aprendido a cambiar ciertos aspectos para ayudarnos lo máximo posible. Considero que todos somos capaces de abrirnos entre compañeros, lo que ayuda a mantener un vestuario limpio.

-¿Qué jugadores cree que están despuntando más y quién cree que puede debutar con el primer equipo a corto plazo?

-Para mí, el jugador más importante es el equipo. Visiblemente, por los que más se apuestan son Sergio Viera, Valentí, Diego o Elías. No me gusta mucho dar esa respuesta, a medida que pasan los años conoces más el fútbol y eso te hace ver que hoy pueden ser unos y mañana otros. Es una respuesta muy abierta.

-El año pasado ya lograron la Copa Ruiz Caballero, ¿este año van a por el doblete, título de campeón de Tercera y la Copa?

-El año pasado es verdad que nos ayudó a ganar la Copa ese sabor agridulce de la eliminatoria que tuvimos contra el US Yaiza. En Copa, tenemos el foco puesto en intentar pasar la eliminatoria y pensar en la siguiente fase. En cuanto a la liga, debemos pensar en el CD Marino. Todavía unificamos criterios muy jóvenes y necesitamos de experiencia para saber hasta dónde podemos llegar.

-¿Objetivos a título personal de Raúl Martín?

-Mi objetivo personal es disfrutar de lo que estoy haciendo. Siempre tengo la mente puesta hace dos años atrás, cuando empecé mi carrera estando en el banquillo y en todo lo que he tenido que hacer para estar aquí. Todo eso tiene valor, sobre todo en mi familia, que me ha dado el tiempo posible para hacer todo de la manera que he querido.

-¿Si tuviera que definir al equipo con tres palabras, cuáles serían?

-Solvencia, creencia y humildad. Los jugadores saben que un filial es bastante complicado. Normalmente, tienen las expectativas puestas en el primer equipo y les hacemos ver que no siempre va a ser así. Este año ha sido un espectáculo ver como se ponen el mono de trabajo y suben en esta categoría que es totalmente diferente a la Primera división. Yo creo que la clave está en brindarles confianza, ayudarles en lo que necesiten y, sobre todo, aclimatarlos a las diferentes categorías.

-Se dice mucho que los filiales son más individuales y miran más por ellos mismos, pero eso no es lo que refleja Las Palmas Atlético en los partidos de su competición.

-Los chicos son conscientes de que cada año hay grandes cambios dentro de la plantilla. Este año, se produjeron bajas inesperadas en el equipo, y con ello se perdió talento individual. Desde ese momento, debíamos tener un mayor desarrollo colectivo mucho para estar donde estamos ahora, algo que nos ha servido de mucho. Tenemos que tener paciencia para saber dónde estaremos en el futuro y dónde estarán ellos en su desarrollo individual.