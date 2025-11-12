Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Lamine Yamal, Franco Mastantuono y Nico Williams Efe

Así es la pubalgia, la lesión que se ceba con Lamine Yamal, Nico Williams y Franco Mastantuono

Expertos abordan las razones por la que esta dolencia afecta especialmente a las promesas del fútbol: «Se les obliga a rendir como un adulto cuando no están preparados muscularmente»

Gabriel Cuesta

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:45

La pubalgia ha saltado esta temporada de nuevo al terreno de juego. Es cierto que es una de las lesiones más conocidas en el mundo ... del fútbol, pero lo que esta vez llama la atención es que se cebe al mismo tiempo con tres de las mayores estrellas de la Liga como Nico Williams, Lamine Yamal y Franco Mastantuono. Un perfil de jugador joven cuya proyección se está viendo frenada por los dolores que soportan al jugar. Es un escenario que incluso ha hecho saltar por los aires las relaciones entre el Barça y la selección española a cuenta del estado físico del extremo azulgrana. Y tener una radiografía de esta dolencia resulta clave para entender el cruce de acusaciones y a qué se enfrentan estos futbolistas en una temporada con Mundial en el horizonte.

