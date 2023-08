Las polémicas frases del discurso de Rubiales

Luis Rubiales ha anunciado este viernes que se mantendrá al frente de la Federación Española de Fútbol. Contra todo pronóstico, ha confirmado que no dimitirá tras el escándalo del beso a Hermoso. En su discurso en la asamblea ha lanzado varias frases que no han dejado indiferente a nadie.

Sobre el beso

- «He pedido disculpas por ese gesto desafortunado, pero ¿es tan grave como para esa cacería? ¿Es tan grave como para dimitir? No voy a dimitir»

- «Más que un beso fue un pico»

- «El deseo que podría tener en ese beso fue el mismo que podría haber tenido con mi hija»

- «Fue un beso mutuo, espontáneo y consentido»

- «No hay deseo y no hay posición de dominio. Aunque se esté vendiendo otra cosa. Como los medios que están rindiendo pleitesía a Tebas y al falso feminismo»

- «Ella me levantó a mí del suelo. Me dijo 'eres un crack'. Y yo le pregunté: '¿Un piquito no?' Vale, por favor»

Sobre su tocamiento en el palco

- «Quiero pedir perdón sin paliativos por un hecho que sucedió en el palco. En un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo que ya habéis visto»

- «Me emocioné hasta el punto de perder el control, cuando tu primera reacción fue dedicármelo. Tengo que pedir perdón a la Reina y a la Infanta porque es un gesto poco edificante»

«Falso feminismo»

- «La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Belarra y el señor Echenique han hablado de vejación y violencia sexual. ¿Qué pensará una mujer que ha sido agredida de verdad?»

- «El falso feminismo no busca la verdad, busca ponerse la medalla y pensar que estamos avanzando. No les importan las personas»

- «Aquí no se está tratando de hacer justicia, sino de ejecutar un asesinato social»

Defensa de su gestión

- «Desde hace cinco años, van a por mí con todo. Por tierra, mar y aire. Denuncias, querellas, peticiones de inhabilitación. Siempre son los mismos. Lo dije en mi presentación: 'A algunos poderosos les va a molestar que yo esté aquí'»

«Voy a luchar hasta el final. Espero que se cumpla la ley. La prensa ni busca la justicia ni busca la verdad»

«No hay nada para cometer semejante acto. Esta campaña no responde ni a la verdad ni a la justicia. Se me ha acusado de robar, de cobrar comisiones, de usar dinero federativo mal empleado... Nunca en mi vida he hecho eso y no van a encontrar nada»

Agradecimiento a Jorge Vilda

A Jorge Vilda: «Me han querido hacer lo mismo que te quisieron hacer a tí»

«Hemos pasado por mucho y hemos sufrido mucho. Pero hemos estado juntos».

Sus hijas, presentes

- «No lloréis hijas mías, tenéis que estar orgullosas de quien es vuestro padre»