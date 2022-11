«Aunque perdiéramos, la afición ya estaba contenta»

Cogiendo oxígeno y todavía con el cansancio sobre sus gemelos, Armiche Ortega, capitán y buque insignia del Atlético Paso, coge el teléfono a primera hora de la mañana y avisa: «Tengo al niño malo y no he podido ni descansar». Tras el ascenso a Segunda RFEF el curso pasado, el conjunto de La Palma continúa haciendo historia. Su último hito, superar la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Ahora, salvo sorpresa mayúscula, por el Municipal de El Paso pasará un equipo de Primera División. Casi nada.

–Con todo lo que les tocó vivir la temporada pasada, con el incendio, el volcán… No les bastó con conseguir el ascenso histórico a Segunda RFEF. Ahora van y superan la primera eliminatoria de Copa el Rey.

–El año pasado fue duro, fue muy difícil. Ya solo por el volcán… Fue un año muy difícil, nadie apostaba ya por nosotros para subir. Nos quedamos sin campo, se fueron jugadores en diciembre y tuvimos que buscarnos otro sitio para jugar partidos atrasados. Al final se consiguió porque este equipo jamás tiró la toalla. Seguimos peleando y lo conseguimos. Lo que hicimos el año pasado tiene un mérito increíble y este año, después de los fichajes, hemos hecho un buen equipo para estar tranquilos en la Liga. Queremos seguir soñando también en Copa, el primer pasito ya lo dimos, que fue eliminar a un histórico como el Murcia. Además, se dio tras empatar casi al final del partido, luego con un expulsado en la prórroga y con un lesionado, jugando para estorbar un poco al rival, pero estábamos con dos menos. Lo que teníamos claro era que queríamos llegar a los penaltis para intentar pasar por ahí, porque era muy difícil con dos futbolistas menos. El premio fue superar los penaltis.

–Con dos futbolistas menos, pero cuando se juega con el corazón sobran hasta las piernas.

–Nosotros sabíamos que podíamos, y encima con el empuje de la afición, que fue mucha gente. La afición ya estaba contenta, pasara lo que pasara. Ellos estaban orgullosos de nosotros y les debíamos luchar hasta el final, que fue lo que hicimos. Estuvimos juntitos y no concedimos ocasiones para llevar el partido a los penaltis, que es suerte y lotería. Que esto se decantara a nuestro favor es un premio de mucho tiempo.

–Las imágenes de los aficionados emocionan a cualquiera. Jugar con ellos detrás debe ser un lujo. ¿Es ese el motor de la esperanza del Atlético Paso?

–Aquí en Canarias hay pocas aficiones así, ya sabemos cómo está el fútbol en las islas. En Tercera los equipos casi no tienen afición y aquí lo noté desde que llegué el año pasado. Esta es una afición que, yo que he tenido suerte de jugar en la UD Las Palma y medirme al CD Tenerife, que son las hinchadas más grandes de Canarias, porque son también los equipos más grandes de Canarias, es la tercera más importante del archipiélago. Es un lujo venir aquí cada dos semanas a jugar porque ya sabes que partes con ventaja.

–Siempre contra viento y marea, este equipo no deja de sorprender. El club está haciendo las cosas muy bien. ¿Desde dentro se ve igual de claro?

–Sí, ha hecho un buen equipo, tenemos una buena plantilla. Un gran grupo humano y eso se nota, somos una piña, nos llevamos muy bien. Estamos haciendo historia porque El Paso históricamente siempre ha sido un equipo de Preferente y Tercera. Esto es todo un sueño para la gente de aquí, un premio. Incluso perdiendo contra el Murcia ya estaban contentos, si perdemos nos animan siempre, jamás nos echan nada en cara. Ojalá sigamos así, sobre todo en la Liga, comenzar a sumar de tres en tres. No estamos mal, pero queremos sentirnos más tranquilos. Ahora se va a notar con este impulso que nos ha dado la Copa.

–A nivel personal, viviendo una segunda juventud. Goles, velocidad, experiencia y brazalete de capitán. ¿Cómo está siendo su etapa en La Palma?

–Mucha gente me lo dice, no se creen que tenga 34 luego de verme acabar los partidos -ríe a carcajadas-. Físicamente me encuentro muy bien, también en lo personal aquí en El Paso, por cómo me han tratado a mí y a mi familia. Eso se nota luego en el rendimiento. Le estoy muy agradecido al club. Este año me eligieron a mí como capitán porque se fueron algunos jugadores del año pasado. Estoy muy orgulloso de ser el capitán de este equipo en un año tan histórico para el club.

–¿Es este uno de sus mejores momentos en su carrera deportiva?

–Como jugador grancanario que soy, lo más importante que he hecho es jugar en mi equipo, la UD Las Palmas. Eso va a ser imborrable para mí. Pero es verdad que aquí estoy viviendo algo mágico, este ya es mi segundo equipo, después de la UD. El Paso me ha acogido muy bien, cuando llegué no me esperaba sentir esto. Es como un sentimiento de arraigo al pueblo y juego dejándomelo todo por este equipo, es algo muy bonito. Me siento como uno más de aquí, como si este fuera el equipo de toda mi vida.

–En la siguiente ronda, si la fortuna no es traicionera, pues solo un equipo de Segunda RFEF no recibirá a un Primera División, podría visitar el Municipal de El Paso el Atlético de Madrid, Sevilla, Athletic Club o Real Sociedad. ¿A cuál quiere?

–Creo que de los 13 de Segunda RFEF, solo a uno le tocaría enfrentarse contra un Segunda División. El resto contra los Primera. Espero que nos toque uno de Primera, el rival es lo de menos. Que nos venga el que a la afición le haga más ilusión, que son los que más lo disfrutarán. Está claro que si viene uno de los más fuertes o que más nombre tiene mejor. La gente lo va a disfrutar como el partido más importante de El Paso en su historia.

–Venga quien venga, ¿sin miedo?

–Nosotros no tenemos nada que perder, los que tienen que perder son los grandes. Vendrán a hacer su partido, un encuentro serio, sabiendo que ya ha habido sorpresas. Cádiz o Almería están fuera. Estaremos tranquilos, sin nervios, intentando dar la sorpresa, jugando como si fuera un partido más de Liga.

–Si fuera El Paso el único equipo al que no le toca un Primera. ¿UD Las Palmas o CD Tenerife para la siguiente ronda?

–Hombre -ríe sin parar-. Las Palma no me gustaría que viniera aquí y que diéramos la sorpresa eliminándolos. Prefiero eliminar al Tenerife la verdad, si tuviera que elegir, que viniera el Tenerife y bueno, con el Tenerife estaría muy bien dar la sorpresa. No te voy a engañar.