La jueza, a Rocha: «Hay cosas que tendría obligación de conocer y dice que se está enterando ahora»

La jueza de Majadahonda que investiga la presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol (FEF) durante la gestión de Luis Rubiales explicó el pasado viernes al exvicepresidente económico de la entidad y expresidente interino, Pedro Rocha, por qué le cambiaba la condición de testigo a investigado: «Hay cosas que por su cargo tendría obligación de conocer y usted está manifestando que se está enterando ahora».

Así consta en la declaración de Rocha, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que durante 42 minutos la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda y el fiscal Anticorrupción José Miguel Alonso le preguntaron sobre cómo funcionaba la Comisión Económica de la Federación y cómo se habían suscrito varios contratos, incluido el firmado para llevar la Supercopa a Arabia Saudí y el relativo a la realización de obras en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Rocha acudió el pasado 12 de abril al juzgado para comparecer en calidad de testigo. La Fiscalía, sin embargo, a la vista de que respondía a la mayoría de las preguntas con un «no sé» o un «eso yo lo desconozco», entendió que lo pertinente era suspender el interrogatorio y citarle de nuevo como investigado para que acuda acompañado de un abogado.

La jueza accedió a la petición del Ministerio Público -aunque aún no ha fijado fecha- y le explicó al exdirectivo de la FEF que era algo «beneficioso» para él. «Usted ha venido como testigo con obligación de contestar la verdad y, teóricamente, sin tener conocimiento íntegro de la causa. Creo que lo más adecuado, insisto, para sus derechos y, sobre todo, para preservar su derecho de defensa, es que efectivamente se suspenda esta declaración a la vista de lo solicitado por el Ministerio Público», señaló.

Rocha insistió en que no entendía por qué se cambiaba su condición a investigado. «¿Me lo pueden explicar bien? Por favor, porque es que no me estoy enterando de esto», dijo.

«No lo considero justo»

La titular del juzgado incidió en que había «cosas» que «por su cargo» él «tendría obligación de conocer» y, aun así, dijo que se estaba enterando en ese momento. Rocha se limitó a decir que la imputación le era algo «problemático». «No lo considero justo», añadió antes de abandonar la sala.

Durante su declaración, Rocha aseguró que había entrado como vicepresidente económico de la FEF en octubre de 2020 y que por eso desconocía si por la Comisión Económica había pasado la contratación con Arabia Saudí.

«Pues no, no he participado en nada», apuntó, para luego añadir que «ese es un tema que lo llevaba el señor Rubiales». Declaró no saber qué personas participaron en la negociación y expresó que no ha visto, ni como vicepresidente ni como presidente interino, ningún documento de esa decisión.

Rocha indicó que conoció «por la prensa» que el entonces futbolista Gerard Piqué participó en la contratación. «No sé nada de Piqué y ni lo conozco. Lo conozco de verlo jugar, pero personalmente no tengo el placer», aseguró acto seguido.

«No lo niegue»

Al ser preguntado por el fiscal sobre por qué le nombraron para el cargo de vicepresidente económico, dijo que creía que «sería por la edad» o porque no está imputado en el 'caso Soule'. «A lo mejor buscaban una persona que fuera honrada y transparente», apuntó.

Con todo, reiteró que él era un «vicepresidente representativo, no ejecutivo» y que no tenía firma en las cuentas de la Federación. Sobre este extremo, el fiscal le preguntó en varias ocasiones dónde figuraba esa distinción.

«Vamos a ver, ¿no tenía usted firma mancomunada con el secretario general, el tesorero y el vocal (...), que se le otorga precisamente en esa junta de 15 de octubre de 2020?», le preguntó. Rocha contestó que no lo recordaba, a lo que el fiscal apuntó: «Si no lo recuerda, entonces no niegue categóricamente».