'Pedri y la leyenda de las botas de oro', un libro inspirado en su niñez en Canarias y en el fútbol

El 2 de abril llega a todas las librerías de España y plataformas digitales 'Pedri y la leyenda de las botas de oro'. El jugador del FC Barcelona y de la selección española de fútbol presentó este martes en la Casa del Libro su primer libro. Se ha inspirado en su propia vivencia para dar lugar a un cuento infantil que combina deporte, superación y buenos hábitos, según ha informado un comunicado de prensa.

Publicado por Plataforma Editorial, el libro ha sido presentado este martes en un evento que ha contado con la participación del propio Pedri, de Sergio Cáceres, director de Marketing y Comunicación de Plátano de Canarias, entidad coautora del libro e Ignacio Fernández en representación de Plataforma Editorial.

El libro 'Pedri y la leyenda de las botas de oro' de oro ya puede reservarse en plataformas digitales como Amazon, La Casa del Libro, FNAC o El Corte Inglés y adquirirse, también en todas las librerías de España, a partir del 2 de abril, fecha oficial de su lanzamiento.

Un cuento sobre fútbol, valores y buenos hábitos de vida

Dirigido a niños a partir de los 6 años, 'Pedri y la leyenda de las botas de oro' narra la historia de Pedri, un niño que crece en un entorno de mar de plataneras, y cuyo sueño es el de convertirse en futbolista. Acompañado por su inseparable balón 'Bola', el protagonista se embarca en una aventura en la que deberá superar pruebas y desafíos para encontrar unas botas mágicas escondidas en la cima de un volcán. En su camino, «Pedri aprende la importancia de la perseverancia, el trabajo en equipo y la confianza en uno mismo», señala la nota.

«Se habla de mi familia, que es lo que más quiero en el mundo. Se habla de Plátano de Canarias, que es algo que siempre he llevado con mucha honra porque es con lo que me he criado, con lo que he vivido, y eso es muy bonito para mí», detallaba Pedri durante la rueda de prensa.

La historia combina elementos fantásticos con referencias reales a la infancia del futbolista, incluyendo su vida en Tenerife y su vínculo con la platanera donde trabajaba su familia. Los plátanos de Canarias aparecen como un símbolo talismán que le acompaña desde pequeño y hasta hoy, y que recuerda, además, el papel fundamental de la alimentación saludable en el desarrollo de cualquier niño.

Hábitos saludables

Plátano de Canarias ha participado en el desarrollo del libro con el objetivo de «contribuir a la divulgación de los valores que los productores de plátano y Pedri comparten». El plátano de Canarias es «fruto del esfuerzo constante y la perseverancia de miles de pequeños productores» que, a priori, tampoco cuentan con las características aparentes «más adecuadas» para su actividad, pero que, gracias a su trabajo y unión, tienen como resultado un producto de calidad única, indica el comunicado.

A juicio de Sergio Cáceres, «Pedri y los productores de plátano de Canarias comparten valores que creemos que merece la pena trasladar a los más pequeños y que se reflejan en la propia experiencia de Pedri para convertirse en futbolista profesional; una experiencia que, por origen y por familia, está ligada al cultivo del plátano y que ambos coincidimos en que merecía la pena hacer llegar a través de una historia que, además, fomentara la lectura compartida entre padres e hijos».

Plataforma Editorial, sello que publica este título, se caracteriza por su enfoque en libros que combinan entretenimiento y valores. Con una línea de publicaciones dedicadas al desarrollo personal, la educación y el bienestar, entre otras, la editorial ha trabajado con figuras del deporte y la divulgación para acercar estos mensajes a diferentes públicos.

«No queríamos que el libro solo hablase de fútbol. Al final, estuvimos hablándolo y tiene muchísimos elementos fantásticos, que lo hacen distinto y atractivo para los niños. Además, tiene muchos mensajes bonitos, como la importancia del esfuerzo y perseguir los sueños de manera sana y divertida, contando con el apoyo de tu familia y tu gente», concluía Ignacio Fernández.

Se destinarán parte de las ventas de 'Pedri y la leyenda de las botas de oro' a fines solidarios y benéficos. En esa misma línea, Plataforma Editorial dedica el 0,7 % de las ventas de todos sus títulos a contribuir a proyectos con impacto educativo y social a través de su apoyo a diferentes ONG.