Pedri, Azpilicueta y Gerard Moreno, entre los candidatos al Balón de Oro

El Balón de Oro 2021 ya conoce a sus 30 candidatos. Después de la interrupción de 2020 a causa de la covid-19, el galardón individual más prestigioso del fútbol mundial retoma su historia con la edición más abierta de los últimos tiempos. Hasta tres españoles se han colado en la lista de aspirantes. Se trata de Pedri, César Azpilicueta y Gerard Moreno, que ven con su inclusión entre los mejores futbolistas del planeta recompensados sus roles decisivos en el Barça, el Chelsea y el Villarreal de la pasada temporada y también la gran Eurocopa de España, que regresó a semifinales de un gran torneo, un hito que no alcanzaba desde la etapa dorada entre 2008 y 2012.

Junto al canario, el navarro y el catalán no faltan ninguno de los futbolistas del momento. También en representación de la Liga están Luis Suárez, el goleador de un Atlético campeón de Liga; Karim Benzema, que atraviesa por el mejor momento de su carrera, liderando al Real Madrid y a la selección francesa con once goles en 14 partidos entre club y selección esta temporada; y otro madridista, el croata Luka Modric, el único jugador que desde 2007 se atrevió a desafiar el dominio de Messi y Cristiano Ronaldo con su galardón en 2019, el último entregado.

El argentino y el portugués están entre los elegidos una vez más. El rosarino, ahora ya no en el Barça sino en el París Saint-Germain, opta a ampliar su dominio al frente del palmarés con un séptimo trofeo al que oposita seriamente con su primer título como líder de la selección argentina, la Copa América conquistada en Brasil el pasado verano. El luso salió de la Juventus para regresar al Manchester United pero sea con una u otra camiseta lo suyo sigue siendo el gol. Junto a ellos un candidato habitual a la sombra de los dos colosos, Neymar, que ya fue Balón de Bronce en 2015 y 2017, y la tercera punta del tridente galáctico del PSG y objeto de deseo del Madrid, el francés Kylian Mbappé.

Otros nominados son los devoradores Robert Lewandowski y Erling Haaland. Al polaco el Balón de Oro le debe una después de anular la edición 2020, un año en el que se llevó el premio The Best, su equivalente de la FIFA. Por su parte, el delantero noruego del Borussia Dortmund, que suma 16 goles en once partidos oficiales disputados en lo que va de temporada, cerró el curso pasado con 41 dianas en otros tantos encuentros con su club y 8 en diez duelos con la selección noruega. Números que asustan.

El título de Champions del Chelsea tiene su reflejo en la nómina de aspirantes al Balón de Oro. Además de Azpilicueta están el pivote francés N'Golo Kanté; el centrocampista italiano Jorginho, que exhibe además el as de ser el único triunfador en la Liga de Campeones y también en la Eurocopa, y el talentoso mediocentro ofensivo inglés Mason Mount. Ahora, el conjunto de Thomas Tuchel une a su repertorio a otro nominado, el delantero belga Romelu Lukaku, fundamental en el Inter campeón de la Serie A y que brilló también en la Eurocopa. Su compañero en la delantera del campeón de Italia, el argentino Lautaro Martínez, también opta al galardón.

Otro de los equipos triunfadores que más candidatos aportan es lógicamente la selección italiana campeona de Europa, con el citado Jorginho pero también el portero Gianluigi Donnarumma, fichado este verano por el PSG; los centrales Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci, de la Juventus, y el centrocampista Nicoló Barella, del Inter. También impulsa el torneo continental de selecciones al central danés del Milan Simon Kjaer, uno de los pilares del combinado nórdico semifinalista.

El Manchester City, campeón de la Premier y subcampeón de Europa, aporta a los ingleses Phil Foden y Raheem Sterling, el argelino Riyad Mahrez, el belga Kevin de Bruyne y el portugués Ruben Dias. Otras estrellas del campeonato inglés como el gran deseo incumplido de Guardiola este verano, el punta inglés Harry Kane; el portugués del Manchester United Bruno Fernandes o el egipcio del Liverpool Mohamed Salah opositan al Balón de Oro, que se entregará en una ceremonia en París el próximo 29 de noviembre.

Jóvenes y porteros

Pedri repite entre los cinco candidatos al Trofeo Kopa, que reconoce al mejor futbolista del mundo sub-21. El centrocampista del Barça comparte candidatura con los ingleses Mason Greenwood, del Manchester United, Jude Bellingham, del Borussia Dortmund, y Bukayo Saka, del Arsenal; los alemanes Jamal Musiala, del Bayern, y Florian Wirtz, del Bayer Leverkusen; el belga Jéremy Doku, del Rennes, el neerlandés del Ajax Ryan Gravenberch, el estadounidense del Borussia Dortmund Guivanni Reyna y el portugués del PSG Nuno Mendes.

Ya en cuanto a los porteros, que tienen su propio galardón a través del Trofeo Yashin, dos representantes de la Liga, el atlético Jan Oblak y el madridista Thibaut Courtois, optan al premio, junto a nombres de la talla de los guardametas del PSG Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas; el brasileño del Manchester City Ederson, campeón de la Premier League; el senegalés del Chelsea Edouard Mendy, campeón de la Champions; el danés del Leicester Kasper Schmeichel, campeón de la FA Cup; el argentino del Aston Villa Emiliano Martínez, campeón de la Copa América; el alemán del Bayern Manuel Neuer, campeón de la Bundesliga; y el esloveno del Inter Samir Handanovic, campeón de la Serie A italiana.

Cuatro españolas

Mientras, en categoría femenina hay buenas noticias para el fútbol español, con hasta cuatro futbolistas que optan al Balón de Oro. España es el país más representado entre las candidatas y el Barça, junto al Chelsea, el club con más opciones con hasta cinco jugadoras representadas. Así, las azulgranas Alexia Putellas, Jennifer Hermoso, Sandra Paños e Irene Paredes, fichada por el Barça este mismo verano y procedente del PSG, se encuentran en el selecto club de 20 aspirantes al galardón.

Se disputarán el prestigioso reconocimiento con jugadoras como las canadienses Jessie Fleming, del Chelsea, Ashley Lawrence, del PSG, y Christine Sincleir, del Thorns; las francesas Marie-Antoniette Katoto, del PSG, Wendie Renard, del Olympique de Lyon, y Kadidiatou Diani, del PSG; las suecas Magdalena Eriksson, del Chelsea, y Stina Blackstenius, del Häcken; las inglesas Ellen White, del Manchester City, y Fran Kirby, del Chelsea; las neerlandesas del Barça Lieke Mertens y del Arsenal Vivianne Miedema; la estadounidense del North Carolina Courage Samantha Mewis, la australiana del Chelsea Sam Kerr, la danesa del Chelsea Pernille Harder y la chilena Christiane Endler, del Olympique de Lyon.