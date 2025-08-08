El Como, nuevo rico de Italia

El Barcelona se presentará ante su público este domingo en el coqueto estadio Johan Cruyff y lo hará en un partido en el que muchos ... focos estarán también puestos en el rival. El Como es el nuevo rico del fútbol italiano, un equipo que hasta hace muy poco estaba en categorías más modestas y que ahora ha pasado a ser uno de los grandes agitadores de los mercados de fichajes. Más de 100 millones gastado la entidad del norte de Italia en reforzar el proyecto que comanda Cesc Fàbregas, toda una inyección económica que tendrá primera prueba de fuego contra el conjunto que dirige Hansi Flick.

Para entender la revolución que ha vivido el Como en los últimos años es necesario remontarse a la base, a esos cimientos que durante años habían quedado sepultados bajo una crisis financiera que trituró las aspiraciones del club a todos los niveles. El Como llegó a estar al borde de la desaparición en 2016 y se mantenía en la Serie D, el cuarto escalón del fútbol italiano, todavía en 2018, pero todo cambió un año más tarde, en 2019. Un grupo inversor de Indonesia saldó la deuda, prometió una fuerte inversión y cambió de la noche a la mañana la perspectiva de una entidad que vivía de espaldas al lago que baña la ciudad y que ahora iba a gozar por fin de uno de los paisajes más bonitos de Italia.

El dinero entró poco a poco y supuso un ascenso meteórico. Los hermanos Robert Budi y Michael Bambang Hartono, propietarios del conglomerado Djarum Group, pusieron los billetes y dieron paso a gente de fútbol para que tomaran decisiones. Así, ya en pleno ascenso, llegaron Dennis Wise, exjugador del Chelsea, para ser director general, Thierry Henry como accionista o Cesc Fàbregas como entrenador desde 2022.

El técnico de Arenys de Mar cogió el timón y en la temporada 2023-2024 completó el ascenso a la Serie A, el último salto para estar entre los mejores y pasar a ser un equipo muy a tener en cuenta gracias a una potente inversión que va más allá de impulsos. El plan de los nuevos propietarios incluye la remodelación del estadio y una ciudad deportiva acorde a lo que se prevé que sea la entidad en los próximos años.

El primer paso ya lo han dado en los despachos. El Como gastó en su primera temporada en la élite 97,7 millones de euros en fichajes para concretar la llegada de futbolistas como Maxence Caqueret, Anastasios Douvikas, Assane Diao, Alberto Dossena o Nico Paz, refuerzos que supusieron un salto de calidad a la plantilla necesario para estabilizar al club en la Serie A y acabar el curso en la décima posición. El siguiente paso lo han dado este verano con un mercado que habla a las claras de la ambición que los Lariani tienen de cara al futuro. La inversión se ha disparado hasta los 104 millones de euros, lo que deja en más de 200 el gasto desde que se produjo el ascenso a la Serie A.

El mercado ha sido además una revolución para un Como que ha visto cómo muchos de los cedidos el pasado año terminaban su vinculación con el club y llegaban otros fichajes de jugadores que tienen un perfil muy específico. El Como ficha futbolistas jóvenes, con mucha proyección y por los que no le importa incluso pagar un precio alto porque sabe que en el futuro puede sacar tajada por ellos. Assane Diao, Alieu Fadera o Nico Paz han multiplicado en apenas un año su valor y el mejor ejemplo de una política que se ha vuelto a repetir este año.

Solo la 'Vecchia Signora' gasta más

Con esa idea se ha gastado 104 kilos en este mercado, solo la Juventus (118,5) ha desembolsado más en Italia. Esa millonada ha ido a parar a fichajes en prácticamente todas las posiciones dentro del terreno de juego. Han llegado Jesús Rodríguez (22,5), Nicolas Kühn (19), Martin Baturina (18), Jayden Addai (14), Máximo Perrone (13), Álex Valle (6), Ignace Van Der Brept (5), Jacobo Ramón (2,5), Luca Mazzitelli (2) y Fellipe Jack (2).

El mayor de todos ellos suma 25 años y la media de todos los fichajes es inferior a 22 años. Así es el nuevo rico de Italia, un equipo que ficha joven y con proyección, y que ya está empezando a recoger los frutos de un proyecto express que ha vivido un crecimiento meteórico en apenas un lustro.