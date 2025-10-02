El mundo del fútbol no trata la expulsión de Israel con la excusa del plan de paz de Trump

La decisión que tenía previsto adoptar el mundo del fútbol sobre la expulsión de la selección de Israel y de sus equipos de todas las ... competiciones internacionales tendrá que esperar. Se esperaba que este delicado asunto se deliberase en el consejo de la FIFA de este jueves en Zúrich, pero todo se ha frenado por el plan de paz en Gaza propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. En todo caso, el máximo organismo del fútbol universal ha echado balones fuera al dejar claro que debe ser la UEFA la encargada de tomar una determinación al respecto al tratarse de un país europeo.

Por lo tanto, normalidad relativa en los representantes del fútbol israelí. El Maccabi de Tel Aviv, el único que juega en competiciones europeas este año, se medía este jueves al Dinamo de Zagreb, mientras que la selección nacional continuará jugándose la clasificación para el Mundial de 2026 con Noruega e Italia la próxima semana. En relación a esa Copa del Mundo, Trump se ha pronunciado sin ambages al afirmar que hará todo lo que puedan para que los israelíes puedan competir allí si se lo ganan en el campo.

Las instituciones que gobiernan el fútbol han encontrado el argumento perfecto para no tener que pronunciarse sobre un asunto tan conflictivo. Consideran que deben esperar a ver lo que sucede con ese plan integral presentado por Trump, un programa de 20 puntos para la paz en Gaza que no contenta Amnistía Internacional, que pidió este miércoles tanto a la UEFA como a la FIFA que expulsen de inmediato a Israel como selección y también a los equipos de ese país que disputen competiciones europeas.

Balones fuera

Mientras llega el momento cumbre de tener que decidir, ni UEFA ni FIFA se mojan. De hecho, el vicepresidente de FIFA, Victor Montagliani, trató de quitarse el problema de encima al insistir en que se trata de una conclusión que está en manos de la UEFA. «Lo primero de todo es que Israel es un miembro de la UEFA y es diferente a que si yo tuviera que lidiar con un miembro de mi región. Es una decisión de la UEFA. Israel es su miembro y tienen que lidiar ellos con eso. Respeto no solo el proceso, también su decisión», dijo Montagliani.

La semana pasada, ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieron a la FIFA y a la UEFA que suspendiesen a los israelíes de las competiciones internacionales «como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado». Los partidarios de adoptar esta drástica medida se fundamentan en lo ocurrido con Rusia, que ha quedado fuera de las competiciones europeas desde la invasión de Ucrania en 2022.

«Las selecciones nacionales que representan a estados que cometen violaciones masivas de los derechos humanos sí pueden y deben ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado», manifestaron por escrito. «Pedimos a la UEFA que inmediatamente suspenda a Israel de todas las competiciones hasta que cumpla con la ley internacional y pare con el asesinato de civiles y la hambruna. El deporte no puede ser neutral ante las injusticias. Mantenerse en silencio es aceptar que alguna gente importa menos que otra. Creemos en la justicia para todas las naciones y para todo el mundo, justicia sin dobles estándares. Es una obligación para todos los organismos deportes llevar a cabo acciones contra los equipos deportivos que representen a un país que la comisión de las Naciones Unidas ha concluido que está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza», detalló ese escrito de expertos de la ONU.