Directo: reacciones a la eliminación de España del Mundial

19:18 Nos despedimos. Muchas gracias por seguirnos! Un saludo! Y hasta la próxima!

18:59 🗣️ Rueda de prensa pospartido de @LUISENRIQUE21: “Nos apena no devolver con resultados el apoyo recibido”.



ℹ️ Sus palabras: https://t.co/LpMIhrZieD#VamosEspaña | #Catar2022pic.twitter.com/xVfLCuWJ4M — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 6, 2022

18:38 𝗘𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗜𝗘𝗡𝗗𝗢 𝗟𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 ✍️



Marruecos está por primera vez en cuartos de final de la #CopaMundialFIFA 🇲🇦 pic.twitter.com/GLMCnAF6nz — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 6, 2022

18:37 Un dato: desde que fue campeona del mundo solo ha ganado tres partidos en los Mundiales

18:33 🇲🇦 Aficionados marroquíes celebran en las inmediaciones del estadio.



🎥 @DCampoy10pic.twitter.com/rJ6iSmu415 — Relevo (@relevo) December 6, 2022

18:32 @@5c8b070e-758f-11ed-84b5-52a1f1c6795b|Las lágrimas de Laporte y la sospecha de que Luis Enrique se va@@ 18:31Marruecos-España, en imágenes18:27Busquets: «Es una noche dura, cruel, difícil»18:25 "Lo hemos intentado por tierra, mar y aire pero ha faltado el gol". 18:19 Habla Luis Enrique: "Nosotros somos representantes de España, han sido mejores que nosotros en la tanda de penaltis. El fútbol es un deporte maravilloso, pero con una connotación en que uno no puede ganar sin atacar. Hemos dominado el juego completamente. Hemos generado once disparos, pero pocos a portería. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Lamento los que no han podido participar. Felicito a mis jugadores. Es la primera gran sorpresa, lamentablemente. Habrá que esperar otra oportunidad. Lo siento por la afición"

Su futuro: "Este no es el momento. Tengo más salidas del metro. Supongo que a partir de la próxima semana hablaremos de lo que puede importar el futuro, que me importa cero ahora mismo".

18:15 Así ha reaccionado Marruecos cuando Hakimi ha anotado.



18:14 ¿Seguirá Luis Enrique? Es una de las preguntas que rondan en el aire. 18:13 Varios jugadores de España se quejan del árbitro. También Marcos Llorente se ha quedado del estado del césped. 18:12 Ferran. "Estamos con el mister hasta la muerte" 18:12 Ferran Torres: "Dolidos, no hemos podido materializar las ocasiones. Ha habido veces que hemos jugado contra doce, no podemos depender de cosas que no controlamos. A seguir y a seguir trabajando" 18:08 Unai Simón: "Hemos sido superiores al rival en los 120 minutos. No hemos marcado gol. En los penaltis han sido superiores a nosotros. Hay sorpresas en todo Mundial. Los partidos son muy igualados, hay mucho nivel defensivo por parte de los equipos que plantean un partido como Marruecos. Tenemos que asimilarlo y volvernos para casa".

18:00 ¡EMOCIONANTE! La reacción de los hinchas marroquíes al penal de @AchrafHakimi 🥲🇲🇦#CopaMundialFIFApic.twitter.com/Xm21v5OBN5 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 6, 2022

17:59 THE HERO 👑🇲🇦 pic.twitter.com/WCaCZEmHqh — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2022

17:59 Habla Rodri... "Ellos han renunciado a jugar. Hemos generado pero ha sido complicado. Los penaltis es así. No hemos estado acertados. Uno de los peores días. Teníamos a once tíos atrás y es complicado. No sé qué más decir. Este equipo merecía a pasar. Lo hemos dado todo. Hemos merecido pasar, pero al final es así. El fútbol no entiende de justicia". 17:56 Laporte llora desconsolado sobre el césped. Trata de arroparle Robert Sánchez. También Morata está roto. Pedri, Balde... las lágrimas de dolor riegan el césped del estadio de la Ciudad de la Educación

17:54 center no-repeat #999999;cursor:pointer;top:-8px; border-radius: 2px;">↵ "Se ha decidido de la manera más cruel", lamenta Busquets. "Hemos intento desgartarlos, darles vueltas. No lo hemos conseguido. Nos ha faltado esa pizca de suerte. Nos ha tocado cruz, hemos fallado los tres primeros. Ahora lo importante es la selección no yo. Habrá que levantarse, que sirva de experiencia para el futuro. Esto va a curtir"

17:52 The definition of holding your nerve. 🤯👑 #FIFAWorldCup | #Qatar2022pic.twitter.com/dQLNNGAR9e — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2022 El gol de Hakimi El gol de Hakimi

17:52 El primer penalti, que ha fallado Sarabia

17:51

Nos vamos! Se acabó. gracias por seguirnos. Ha sido un placer. Recuerden España se va para casa.

17:50 Hakimi scores!!!!!!! THEY'VE DONE IT!!!! WHAT A PENALTY TO WIN IT! WOW. #MAR: ✅✅❌✅#ESP: ❌❌❌ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2022

17:49 Qué barbaridad de penaltis. España no ha metido ni uno, Sarabia ha estrellado el balón al palo y Bono ha parado los lanzamientos de Soler y Busquets. Triste adiós de España, que solo ha ganado a Costa Rica en este Mundial. Ha pasado de favorita a eliminada a primeras de cambio. Todos los focos apuntan ahora a Luis Enrique. Veremos qué pasará.

17:48 Se acabó lo que se daba. Otro desenlace dramático para España en un Mundial. Se repite la historia del duelo de octavos contra Rusia en el Mundial de 2018. Faltó profundidad, despliegue físico y pegada en un fútbol que hoy por hoy se basa en eso.

17:48 Fin de trayecto en octavos. Una pena para una selección joven pero sobradamente preparada que ha brillado en la Liga de Naciones y en la Eurocopa pero no dio la talla en la gran cita planetaria. Luis Enrique seguramente se irá con enormes críticas en la pesada mochila. El fútbol es toque, pero sobre todo contundencia.

17:47 Había sacado Luis Enrique a Sarabia para tirar el penalti, y ha fallado. También lo ha hecho Soler y Busquest. Es que España no ha marcado ninguno de los tiros. 17:47 España a la calle. Se acabó el Mundial para La Roja. 17:46 Se acabó el Mundial para España 17:46 España eliminada. A casa. 17:46 Hakimi... Gol 17:45 Solo vale que falle Marruecos. Sino España, en la calle 17:45 Falla 17:44 Busquets. Hay que marcar ahora 17:44 Benoun, falla. Para Simón! 17:43 España está a punto de ser eliminada 17:43 Soler va a tirar. La falla 17:42 2-0 para Marruecos 17:42 Ziyech con la pelota... Gol 17:41 Sarabia, que ha salido para tirar el penalti... ¡Lo falla! 17:40 Tira Sabiri. En la portería... Simón. ¡Gol! 17:39 Tira primero Marruecos

17:37 Tras un ejercicio de impotencia ofensiva de España y otro de resistencia magrebí, el trámite se decidirá en los penaltis. Por un lado, confío en la serenidad de Unai Simón para aguantar sin irse al suelo. Por otro, pánico a una norma no escrita que dice que siempre hay alguna sorpresa en los cruces de octavos. Y de momento pasaron todos los favoritos. Crucemos los dedos

17:37 España ha ganado una tanda de penaltis, en 2002. Contra Irlanda

17:35 Máximo sufrimiento, nos vamos a los penaltis. Salió cruz ante Rusia en octavos del Mundial de 2018, cara frente a Suiza en cuartos de la última Eurocopa y de nuevo cruz contra Italia en semifinales de ese mismo torneo.