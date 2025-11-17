Italia se asoma al abismo

Italia vuelve a estar una vez más entre la espada y la pared. El conjunto que dirige Gennaro Gattuso cayó de forma sonrojante por 1- ... 4 contra Noruega y se jugará el pase al Mundial del próximo año en una repesca que puede ser terrorífica ante rivales como Turquía, Irlanda, Dinamarca, Escocia, Polonia o Bélgica, equipos que en otro momento fueron asequibles, pero que ahora nublan la vista de los aficionados italianos. Y es que puede ser el tercer K.O. mundialista consecutivo antes de llegar a la cita, un abismo que cada vez está más cerca para la tetracampeona del mundo.

Y es que la selección italiana es una sombra de lo que un día fue. Ya no hay rastro del talento de jugadores como Totti, Del Piero, Pirlo o Roberto Baggio. Esos futbolistas germinaban en otra época y ahora Italia se ha acostumbrado a una escasez que ha alterado la propuesta atractiva que, por ejemplo, se vio en la Eurocopa de 2012. La Azzurra quiere ser y tuvo un 58% de posesión contra Noruega, pero le faltaron argumentos y Haaland lo aprovechó para mandar un golpe a la línea de flotación de una selección en la que predomina el temor. «No debemos tener tanto miedo ni retroceder, ya que ante el primer revés perdemos la confianza. Si tienes miedo de cometer un error, juegas con el freno de mano puesto y eso no nos lo podemos permitir», reconoció Gattuso tras la derrota ante Noruega.

El técnico italiano habló incluso de la «presión por no haberse clasificado para los dos últimos Mundiales» y reconoció que la situación del equipo es «preocupante». No es para menos. Italia se ha visto superada en esta fase de grupos por una Noruega que ha vencido todos sus partidos y que, liderada por Haaland, ha anotado la friolera de 37 goles en ocho partidos, más que ningún otro combinado en el continente europeo. Ante este escenario, Italia se ha quedado sin respuestas. Ha vencido a Moldavia, Estonia e Israel en el resto de compromisos, pero en el doble enfrentamiento con los nórdicos se han visto las carencias del equipo de Gattuso: 3-0 en el Ullevaal Stadion de Oslo y, el más doloroso todavía 1-4 en San Siro.

Esta fase de clasificación es la confirmación de la crisis de identidad que vive el combinado italiano desde hace varios años. El debate del estilo tiene partidarios y detractores como Buffon, leyenda de la Azzurra que no dudó en posicionarse. «Llevamos veinte años avergonzados de lo que somos. He sentido que tenemos que jugar como España y hemos renunciado a nuestra historia. El talento desaparece por eso», dijo el exmeta el pasado mes de junio. Su reflexión coincide con la frustración de una hornada de futbolistas que se dieron un homenaje con la Eurocopa de 2020, pero que han visto como el nivel de la selección poco a poco ha ido cayendo.

Contra Noruega, el once fue el formado por Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Politano, Locatelli, Barella, Frattesi, Pio Esposito y Retegui. ¿Cuántos de estos futbolistas tendrían cabida en el equipo campeón de 2006? La respuesta a esta pregunta explica muchos de los problemas actuales del equipo de Gattuso, que busca un fútbol atractivo sin los mimbres necesarios y con una mochila en la que están los dos fracasos premundialistas y un debate nacional irresoluble.

Una repesca terrorífica

Esa presión que ya siente Gattuso estará muy presente en la próxima ventana del mes de marzo. Italia quedó fuera del Mundial de Rusia 2018 tras caer 1-0 en el doble enfrentamiento contra Suecia y repitió derrota en el camino a Catar 2022 de una forma todavía más sonrojante después de perder en casa por 0-1 con Macedonia del Norte. Esas dos debacles todavía pesan.

La sombra del tercer Mundial por televisión está presente en un equipo que mira el cuadro y no ve un solo rival frágil. Kosovo, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Albania, República Checa y Suecia, vía Liga de Naciones, ya esperan rival, mientras que otros equipos como Bélgica, Turquía, Escocia o incluso Alemania plantean una amenaza mayor. La repesca temida será finales de marzo y en ella estarán 16 equipos y cuatro billetes en juego que se disputarán a partir de cuatro rutas. Allí competirá una vez más Italia, entre la espada y la pared.