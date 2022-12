Infantino confirma que habrá un Mundial de clubes con 32 equipos en 2025

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha confirmado la creación de un nuevo Mundial de clubes con la presencia de 32 equipos para el año 2025. El nuevo formato, que se jugará en verano, sustituirá al actual, en el que participan los seis campeones de cada confederación, cuya última edición se jugará el próximo mes de febrero en Marruecos.

Infantino sigue adelante con ese plan pese a que en los últimos días se había especulado con el rechazo por parte de los clubes europeos. «Será un torneo cada cuatro años con los mejores clubes del mundo. Hoy hemos aprobado su organización, pero los detalles sobre los equipos participantes y el país anfitrión se conocerán en su momento».

«Esa Copa Mundial de clubes se tuvo que haber disputado en 2021, pero dejamos lugar a la Eurocopa y a la Copa América», continuó Infantino, que señaló que la FIFA está trabajando también en la creación de una competición similar para el fútbol femenino.

Infantino dio su opinión también sobre la posición del abogado de la Unión Europea, que se posicionó a favor de la FIFA y la UEFA en el litigio que mantienen con los organizadores de la Superliga: «Es muy positivo para el fútbol. Reconoce el hecho de que tenemos legitimidad para organizar y aprobar competiciones. Es algo que tiene su fundamento claro en las leyes europeas. Confirma lo que decimos desde hace mucho tiempo».

También ha quedado en cuestión el formato del próximo Mundial 2026, en el que por primera vez habrá 48 selecciones. En principio, estaba previsto que en la primera fase se distribuyeran en 16 grupos de 3 equipos cada una. Ya no está tan claro. «Después de ver el éxito de esta fase de grupos tenemos que revisar el formato para ver si seguimos con esa idea o mantenemos este, tan apasionante, de cuatro». El nuevo formato los convertiría en 12 grupos de 4.

En lo económico, Infantino reveló unos ingresos de 7.500 millones de dólares en los últimos cuatro años, mil millones más de lo presupuestado. Para el próximo ciclo, hasta el Mundial 2026, anunció un presupuesto de 11.000 millones de dólares, casi un cincuenta por ciento más.

«Éxito absoluto» en Qatar

Tras explicar las decisiones del Consejo, Infantino hizo un primer balance también sobre el desarrollo del Mundial, que calificó de «éxito absoluto». El dirigente suizo ofreció algunas cifras, aunque se remitió a un análisis final una vez se disputen los dos partidos que restan, en especial la final entre Francia y Argentina.

Admitió, eso sí, que la seguridad era uno de los aspectos que más le preocupaba antes del comienzo: «Aficionados de 32 países, todos al mismo tiempo en el mismo lugar... Antes de este evento no estábamos seguros de cómo reaccionaría la gente, si habría peleas... Hemos visto que no, que la gente es fundamentalmente positiva y buena, no negativa o mala. Cuando nos juntamos para disfrutar del fútbol es fantástico. No ha habido incidentes».

Por último, volvió a defender la celebración del Mundial en Qatar como una oportunidad para unir a la gente, y también su negativa a que algunas selecciones lucieran el brazalete arcoíris en apoyo del colectivo LGTBIQ: «La FIFA es una organización de 211 países y debemos ocuparnos de todos», explicó. «Somos una organización global y no podemos discriminar a nadie. Cuando hablamos de prohibiciones no es así, se trata de respetar los reglamentos. En el campo se juega al fútbol. Todo el mundo puede expresar sus opiniones y creencias donde quiera, pero dentro del terreno de juego hay que jugar al fútbol. Defendemos los derechos humanos y ciertos valores, pero también hay que pensar en los aficionados de esos 211 países».