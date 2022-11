Mundial Qatar 2022 La hora de Lewandowski Grupo C | jornada 2 El polaco, que falló un penalti en el debut, busca romper con su maldición en los Mundiales ante Arabia Saudí

Robert Lewandowski tiene este sábado ante Arabia Saudí la oportunidad y el deber de terminar con una maldición que ya dura cuatro partidos. El hoy futbolista del Barcelona nunca ha marcado en un Mundial. No lo hizo en Rusia y tampoco en su debut en Qatar frente a México pese a disponer de una oportunidad inmejorable desde el punto de penalti. Demasiados partidos sin ver puerta para uno de los mejores arietes de la última década. Terminar con esa mala racha será el principal objetivo de 'Lewy' y guiar así a Polonia a un triunfo capital para dar un paso al frente y estar en los octavos de final.

Para ello, los pupilos de Czesław Michniewicz tendrán que imponerse al equipo que ha dado la campanada más sonada en lo que se lleva disputado de Mundial en Qatar. Arabia Saudí se impuso a Argentina en el debut y puso patas arriba a la Albiceleste y a un grupo en el que ya todos son candidatos a estar en la siguiente fase. Ese resultado ha hecho que los asiáticos, meros comparsas en la mayoría de las quinielas, tengan opciones reales y que incluso puedan lograr el billete este sábado si logran la victoria, un hito, el de pasar de fase, que ya lograron en Estados Unidos 1994.

Si Arabia Saudí quiere dar otro golpe deberá sobreponerse a las ausencias por lesión de Al Shahrani y Sharahili. El primero de ellos disputó los 90 minutos ante Argentina, pero se tuvo que retirar tras un brutal choque con el guardameta Mohammed Al-Owais y será la principal baja en un grupo en el que no habrá demasiadas novedades en el once. Polonia, por su parte, podría apostar en esta ocasión por juntar en ataque a Milik y Lewandowski, una dupla de arietes para terminar con la sequía del primer partido y sembrar el terror en un rival del que ya no se fía nadie. Es la hora de la verdad para 'Lewy' en el Mundial, el momento de dar un paso al frente y guiar a los suyos a la siguiente fase antes del último encuentro de la fase de grupos ante Argentina.