Euforia croata tras la victoria: «Está en nuestra sangre»

El final del Croacia-Brasil es un cúmulo de despropósitos de la selección perdedora. Tras marcar Neymar su gol 77 con la selección, mismo número que Pelé, la pentacampeona se confía y permite una vida extra a su rival. Tite retira a Militao para la segunda parte de la prórroga, y por esa banda llega el gol croata. Después, frente a lo que marcan la lógica y los cánones, el seleccionador brasileño decide reservar a Neymar para el quinto lanzamiento de la tanda «porque es el de mayor presión y el que debe lanzar el jugador de más calidad». Nunca llega a tirar. Sin tiempo para soltar la primera lágrima, Tite anuncia su renuncia al cargo de seleccionador. Fin de ciclo en Qatar. «Lo dije hace más de un año y medio. No soy un hombre de dos palabras».

Casemiro es de los pocos con ganas de hablar tras el desastre, aunque tampoco se explaya: «Todas las derrotas duelen, sobre todo cuando tienes una meta, un sueño. Llevábamos cuatro años pensando en este campeonato». Rodrygo apenas puede sostenerse por la desolación tras fallar su penalti, Vinicius llora en la soledad del banquillo (su cambio, otra mancha para el último partido de Tite), y Neymar permanece sentado sobre el césped mirando al infinito.

En el lado de los ganadores la felicidad se mezcla con el orgullo. «Está en nuestra sangre. Somos competitivos y trabajamos mucho», dice en la zona mixta el centrocampista Lovro Majer. «Vamos todos a una. Es nuestra mentalidad. Nos gusta jugar contra los grandes equipos», le sigue el defensa Borna Sosa. El más exultante es quizás el más cansado. «Nos dieron por muertos, pero hemos demostrado que nuestra fe es enorme y que nunca nos rendimos», explica Luka Modric, de nuevo el mejor de su equipo junto al portero Livakovic, autor de ocho paradas decisivas. Al centrocampista del Madrid le toca consolar a sus compañeros brasileños de equipo, en especial a Rodrygo, que sigue sin reaccionar: «Hay que felicitarle porque en este partido ha tenido fuerza y mentalidad para tirar el penalti, y todos pueden fallar. Eso le he dicho, le he animado. Yo con pocos más años que él fallé un penalti contra Turquía en 2008 y no es fácil, pero esto le hará más fuerte».