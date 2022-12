Deschamps: «¿Benzema? No me preocupa si se invita a jugadores lesionados»

MUNDIAL QATAR 2022 Deschamps: «¿Benzema? No me preocupa si se invita a jugadores lesionados» El técnico francés se muestra esquivo con la situación de los jugadores afectados por el virus a un día de la final: «No voy a entrar en detalles»

A Didier Deschamps no le gusta que le pregunten por el virus que afecta a varios jugadores de su plantilla a poco más de 24 horas de la final. Tampoco sobre su futuro más allá de este domingo. Y mucho menos sobre Karim Benzema. En realidad, al seleccionador francés no le apetecía demasiado enfrentarse a los medios de comunicación en la previa de la gran final ante Argentina. Sorprendió su sequedad, en especial cuando se refirió al Balón de Oro, jugador suyo hasta poco antes del debut mundialista, y al que hoy trata como si apenas conociese. «No voy a responder», dijo cuando le preguntaron si esperaba su visita para la final, aunque luego reculó. «Si no contesto, diréis luego que estoy enfadado. ¿Se pasa la voz entre periodistas extranjeros? Desde que empezó la concentración ha habido jugadores lesionados y al final he contado con 24. Hacer ahora esa pregunta... Es un poco torpe. El grupo está ahí. No me voy a preocupar por las invitaciones a jugadores, exjugadores o jugadores lesionados».

Quizás son los nervios por la final. O quizás es el virus que amenaza a su plantilla, y que ayer tenía de baja a Varane, Konaté y Coman. «Me marché bastante pronto esta mañana y seguían durmiendo. No he recibido los datos más recientes. Lo estamos gestionando con la mayor tranquilidad posible». Hasta esta tarde, cuando los jugadores franceses salgan al campo de entrenamiento por última vez, no se sabrá la situación real de la plantilla gala de cara a la final.

«Hay imponderables, situaciones a las que hay que adaptarse. Hicimos todo lo posible para llegar bien al partido», continuó sin aclarar mucho. «No tengo preocupaciones ni estrés. Lo importante en la preparación de un partido como éste es mantener la calma. En una final de la Copa del Mundo, está el partido, pero también el contexto, que es especial. Pero sé que a los argentinos, y quizá también a algunos franceses, también les gustaría que Messi ganara el título».

Su futuro fue otro de los temas que quiso esquivar. «La selección francesa es lo mejor que me ha pasado en mi carrera profesional y está por encima de todo lo demás. Pero estoy concentrado en el partido y no voy a pensar en lo que vaya a pasar después».

Deschamps acabó su rueda de prensa apoyando a Kylian Mbappé, que también ha adoptado en Qatar la ley del silencio. La estrella del equipo solo ha salido a hablar en una ocasión, tras ser nombrado MVP del partido ante Polonia. Este sábado, de nuevo fue Hugo Lloris quien acompañó a Deschamps. El guardameta ha sido el acompañante del seleccionador en seis de las siete ruedas de prensa oficiales. Solo se perdió la previa al partido ante Túnez, en la que el combinado galo perdió. La cábala no solo se estila en Argentina.