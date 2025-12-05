Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay. Mariana Greif (Reuters)
Análisis

Bielsa y Fede Valverde se cruzan en el camino de España

En plena reconstrucción y con un vestuario dividido, los charrúas llegarán con ganas de reivindicarse tras quedar eliminados en la fase de grupos de Catar hace cuatro años

Carlos Nieto García

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:20

Comenta

Ganó el primer Mundial, en 1930 y como local. Conquistó también la primera Copa América, allá por 1916 en Argentina, su histórico rival y quien ... le desbancó el año pasado de lo más alto del podio en el torneo sudamericano. Y ahora, después de cerrar otro capítulo dorado que se saldó con un triunfo continental en 2011 y unas semifinales de Mundial en 2010, Uruguay se encuentra en pleno proceso de reconstrucción. La principal amenaza de España en la fase de grupos de la próxima cita planetaria está dirigida por Marcelo Bielsa en el banquillo y Fede Valverde en el terreno de juego. Ambos, para desgracia de sus intereses, están enfrentados. El bloque de Luis de la Fuente se las verá con un equipo tan dividido como peligroso.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por unas populares sopas de sobre a la venta en supermercados de Canarias
  2. 2 El futbolista canario Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  3. 3 Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
  4. 4 Detenido tras atrincherarse reteniendo a sus padres en su casa en Telde: «Si los policías entran, reviento una bombona de butano»
  5. 5 Muere una niña de 13 años tras caerse de un edificio abandonado en Tenerife
  6. 6 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  7. 7 Las Palmas de Gran Canaria abre las puertas a la Navidad
  8. 8 Muere Juan Eduardo Rodríguez Suárez, entrenador de fútbol base en Gran Canaria
  9. 9 Muere al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana
  10. 10 La Guía Repsol premia a las monjas de un pequeño municipio de Canarias por sus truchas de batata

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Bielsa y Fede Valverde se cruzan en el camino de España

Bielsa y Fede Valverde se cruzan en el camino de España