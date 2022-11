Benzema acelera su recuperación y en Francia hablan ya de su posible regreso al Mundial grupo d Deschamps no sustituyó al galo por ningún futbolista y la FIFA contempla esa posibilidad

El maleficio de Karim Benzema en los mundiales puede llegar a su fin. El jugador francés, que tuvo que dejar la concentración del combinado galo por una lesión muscular justo antes del inicio del campeonato, está en pleno proceso de recuperación en Madrid y podría regresar a Doha para reincorporarse a la selección francesa. El reglamento de la FIFA contempla esa posibilidad. Benzema no fue sustituido por ningún jugador. Si el Balón de Oro se recupera a tiempo, será Didier Deschamps, el entrenador de Francia, el que decidirá.

Cuando el delantero cayó lesionado, Deschamps optó por no cubrir su plaza. En la ficha de los partidos que juega el combinado galo aparece el nombre del jugador del Real Madrid en la lista de suplentes. Nadie le ha dado de baja en el sistema. No es el primer caso. André Onana abandonó la concentración de Camerún, pero su nombre figuraba en la ficha del encuentro que disputó ayer contra Serbia.

Vuelva o no, Benzema recibiría la medalla de oro si Francia gana el Mundial. La FIFA ha confirmado que entregará 26 medallas a la selección que se proclamará campeona del mundo el próximo 18 de diciembre. Benzema sigue en la relación de jugadores inscritos para este campeonato del mundo. Si el equipo galo revalida su título, Benzema compartirá el premio, algo que no pudo hacer en 2018 porque no fue convocado.