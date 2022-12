El álbum del Mundial: cuánto cuesta completar la colección de cromos más polémica de la historia

Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Modric, Luis Suárez, Benzema, Neymar o Lewandowski. La lista de jugadores emblemáticos que aparecen en el álbum de cromos del presente Mundial de fútbol es una de las más deslumbrantes de la historia. La presencia de tantas estrellas ha atraído a millones de coleccionistas de todos los rincones del planeta, convirtiéndose incluso en una cuestión de estado. En Argentina, la locura desatada por conseguir el cromo de Messi ha sido tal que ha desembocado en escasez, y el Gobierno ha tenido que mediar entre la empresa fabricante y los vendedores para frenar el desabastecimiento y la especulación.

Mientras que, con buena suerte, conseguir el cromo de Messi podría costar 1 € (el precio de un sobre), la especulación ha hecho acto de presencia: para los más desafortunados, su precio alcanza los 90 €.

El objetivo es conseguir 670 cromos distintos para completar la colección. Teniendo en cuenta que cada que cada sobre contiene 5 cromos, el precio mínimo para completarlo es de 134 € si ocurriera el imposible de que en todos los sobres el coleccionista consiguiera cromos distintos. Sin embargo, sin mercado negro ni intercambios ni especulación de por medio, nuestros cálculos concluyen que, de forma realista, habría que invertir 940 € con una desviación estándar de 170 € para conseguir la colección completa de los cromos del Mundial. El álbum saldrá más o menos por el mismo precio que una sencilla bici eléctrica. Veamos cómo se llega a este resultado.

Un experimento mundialista

Al principio de este tipo de colecciones, casi todos los cromos que encontramos en cada sobre son nuevos. Sin embargo, muy pronto empiezan a aparecer cromos repetidos, los repes. Donde cualquier coleccionista encontraría frustración, los científicos vemos la oportunidad de hacer un experimento. De esta forma, añadí papel y lápiz a mi colección del Mundial de fútbol, apuntando cuántos cromos nuevos he conseguido por cada sobre comprado. Aunque esta medida es interesante, me faltaba algo más para saber si realmente mi suerte ha sido buena o no. Para ello, decidí crear un modelo matemático de lo que ocurría.

Coleccionistas brasileños intercambian sus cromos repetidos del Mundial de Fútbol de 2022 en una plaza de Apucarana, Brasil. / Shutterstock / Jair Ferreira Belafacce

5.000 familias dentro de un ordenador

Los modelos matemáticos son muy útiles para los científicos porque, en la realidad, muchas veces tan sólo contamos con una observación de los hechos. Sin embargo, considerando diferentes condiciones aleatorias, los modelos pueden proporcionarnos muchas observaciones, aumentando la información disponible.

Por ejemplo, las curvas que describían el número de infectados positivos por la covid-19 en función del tiempo estaban basadas en una única observación. Sin embargo, esas curvas incluían las consecuencias de muchas causas aleatorias. Para entender mejor la situación y decidir qué medidas tomar, los modelos matemáticos proporcionaban muchas curvas del mismo fenómeno e incluso informaban de la probabilidad de los distintos escenarios de evolución de la pandemia.

El modelo de esta colección es muy simple. Nuestro ordenador simula 5 000 familias comprando los cromos del Mundial. Cada familia se va a encontrar cinco cromos aleatorios en cada paquete y seguirá comprando paquetes hasta acabar la colección.

La única condición es que no puede haber dos cromos iguales en el mismo paquete. Obtenemos 5 000 curvas (una por cada familia) que representan el número de cromos nuevos en función del número de paquetes comprados. Con todas esas curvas podemos obtener la trayectoria de la mediana (curva que en cada punto tiene la mitad de familias con mejor suerte por encima y la otra mitad por debajo) y el área entre los percentiles 5 y 95.

El área entre esos percentiles nos da mucha información, ya que necesitamos muy buena suerte para estar por encima de ella (5% mejor) o muy mala para el caso contrario. Esto significa que la gran mayoría de trayectorias estarán incluidas en esta área. Como podemos observar en la figura, mi colección siempre ha estado dentro del área entre los percentiles 5 y 95. Además, parece que he tenido suerte, porque las desviaciones de la mediana han estado por encima de ella.

Comparación de mi experiencia (azul) con el modelo aleatorio (gris). La línea gris representa la mediana (percentil 50) del modelo aleatorio, mientras que la zona sombreada cubre el área entre los percentiles 5 y 95. / Author provided

Cambiar cromos 'repes' puede ahorrar 300 euros

El modelo nos muestra que mi experiencia ha tenido buena suerte. Sin embargo, este modelo puede informarnos de más cosas, como cuántos necesitaríamos para completar la colección.

Haciendo el promedio del número de sobres que cada familia ha tenido que comprar para conseguir los 670 cromos, obtenemos que habría que invertir 940 € con una desviación estándar de 170 €. Este resultado señala la importancia de la suerte para completar la colección, ya que puede modificar el precio final en cientos de euros. Por cierto, modelos similares se utilizan en ecología para crear las curvas de rarefacción, que muestran el número de especies observadas en función del número de muestras. Bajo la mirada de un estadístico, un biólogo buscando especies distintas en un ecosistema no es tan distinto de un coleccionista a la caza de cromos nuevos.

Comparación de los cromos distintos, en función de número de paquetes comprados. Las curvas gris y roja representan, respectivamente, una familia y dos familias que intercambian cromos, y la línea azul muestra el total de cromos de la colección. Las áreas sombreadas muestran el intervalo entre los percentiles 5 y 95. / Author provided

Finalmente, hemos modificado nuestro modelo para incluir el intercambio de 'repes'. Ahora nuestras familias están agrupadas por pares que van intercambiando los cromos. El intercambio es justo, es decir, tu cromo 'repe' a cambio del mío. El resultado es que el precio medio para completar la colección es de 660 € con una desviación estándar de 150 €, un precio mucho menor que en el caso de una familia aislada. En definitiva, vale más tener un amigo que tener buena suerte.

Este artículo ha sido publicado en The Conversation.