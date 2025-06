Morata cuenta que se medicó por su depresión: «Me quedé dormido jugando a la Play con Grimaldo y Baena»

Gabriel Cuesta Jueves, 12 de junio 2025, 10:16 Comenta Compartir

Álvaro Morata no se esconde tras fallar el penalti decisivo en la tanda que supuso la derrota de España ante Portugal en la final de la Liga de Naciones. «Es una situación que no es nueva. Sé cómo afrontarla. No pienso quedarme en la cama y pasarlo mal por algo que es normal en la vida. He vuelto a fallar. No era el momento de hacer ningún acto ni presentación», zanjaba el delantero del Galatasaray en una entrevista en Movistar Plus+ para presentar su nuevo documental.

El capitán de La Roja reconoce estar «jodidísimo» tras errar la pena máxima. «Cualquier cosa que te diga es mentira. Tengo las herramientas de haber pasado esto, la experiencia... sé que a mucha gente le ha fastidiado. Yo soy el primero al que le fastidia que España no gane. A nivel personal no haber metido ese penalti. Estoy orgulloso de haberme caído y haberlo intentado otra vez. Volver a pasar esto de nuevo», se defendía.

El atacante reconoció que ahora gestiona este tipo de errores de forma diferente a hace unos años. «En etapas anteriores me hubiera escondido. Ayer fui con mi mujer al Hipercor. La vida sigue y yo tengo que seguir para delante, como he hecho siempre». Y ahondaba precisamente sobre lo que se ve en el documental: «No quiero ni victimizar ni nada parecido. Es mi experiencia. Me gustaría que el día que me retire transmita a los chicos jóvenes que esto es una posibilidad. Nadie te enseña a gestionar estas cosas cuando llegan de golpe. Hay mucha gente que opina de mí pero no saben quién soy. Lo que me gustaría que viera la gente joven es que yo he estado en algunos momentos que yo era mi peor enemigo, no creía en mí. Lo importante es hablar con especialistas, con las personas, con la gente que tienes cerca. He tenido suerte de tener entrenadores como el Cholo o Luis que me han apoyado en todo momento».

De hecho, el capitán de la selección desvela que llegó a tomar medicación por su depresión. «Lo importante es que la gente sepa que no pasa nada por estar medicado o tratándose algo así». Y recuerda una anécdota. «Estaba con Alejandro Grimaldo y con Álex Baena jugando a la Play Station», comienza a decir, señalando que se había tomado la pastilla y no recordaba que le tocaba jugar. «Me quedé dormido jugando con mis compañeros, y ahí se dieron cuenta de que algo me pasaba», reconoce.

«Yo lo tenía todo, una mujer e hijos maravillosos, la casa que quiero y el coche que quiero... y de repente se te cae todo de golpe. No sabes qué hacer, cómo reaccionar. La depresión es un tema más profundo, pero ataques de pánico o de ansiedad tienen ocho de cada diez jóvenes. No pasa nada por reconocerlo, no eres débil. Necesitas una persona que te ayude». Tampoco aclaró su futuro en La Roja. «Tengo que analizar, dejar pasar el tiempo y ver qué es bueno para la selección y qué es bueno para mí, a nivel personal. Pero hay que dejar pasar tiempo. Mi mujer, mis hijos... me animan a seguir peleando. Ya no es una cuestión de pelear y luchar. Lo volvería a hacer mil veces pero se trata de analizar lo que es bueno para la selección. Yo voy cumpliendo años... pero hay que pensar las cosas, con calma, con frialdad», terminaba.

