Galardón Messi, Benzema y Mbappé, finalistas al The Best 2022 El delantero argentino es el gran favorito para ganar de nuevo el premio que concede la FIFA al mejor futbolista del mundo

Leo Messi, Karim Benzema y Kylian Mbappé son los tres finalistas al premio The Best 2022 que la FIFA otorgará al considerado mejor futbolista del mundo del pasado año el 27 de febrero, en París. Messi es el gran favorito para ganar el que sería segundo The Best de su carrera, tras el que se adjudicó en 2019, mientras que tanto Benzema como Mbappé aspiran a conquistar el trofeo por primera vez.

El The Best de la FIFA reconoce al jugador más destacado entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022, precisamente el día que Messi se proclamó campeón del mundo con Argentina. Con el Mundial de Qatar como principal competición a tener en cuenta, por delante de la Champions, el delantero argentino tiene una indudable ventaja frente a los franceses. Benzema no pudo disputar el Mundial a causa de una lesión y Mbappé perdió la final ante la selección capitaneada por el futbolista del PSG.

«Messi protagonizó una serie de actuaciones fascinantes que llevaron a Argentina a la gloria en la Copa Mundial de 2022. El genial número 10 fue el talismán de Argentina en Qatar, marcando siete goles -incluyendo un doblete en aquella inolvidable victoria final sobre Francia- y dando tres asistencias durante el torneo. Sus compañeros de equipo también mencionaron a menudo su liderazgo como un factor esencial en el éxito del equipo. La influencia inspiradora de Messi quedó patente cuando recibió el Balón de Oro al mejor jugador de la competición», destacó este viernes la FIFA en su página web.

Un jurado internacional compuesto por los seleccionadores y capitanes de los equipos nacionales, un periodista especializado de cada selección y aficionados registrados en FIFA.com han sido los encargados de elegir a los tres finalistas al The Best, al que aspiraban inicialmente 14 futbolistas. Erling Haaland (Manchester City), Robert Lewandowski (Barcelona) y los madridistas Vinicius y Luka Modric se encontraban entre los candidatos.

En categoría femenina las finalistas son Alexia Putellas (Barcelona), la estadounidense Alex Morgan (San Diego Wave) y la inglesa Beth Mead (Arsenal). La futbolista española ya se adjudicó en 2021 el The Best, galardón que no han conseguido sus dos rivales.