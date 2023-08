Mendilibar: «Nos ha faltado acierto»

Con la naturalidad que le caracteriza y que le ha convertido en uno de los técnicos más apreciados dentro y fuera del césped, José Luis Mendilibar se declaró satisfecho por la actuación del Sevilla en la Supercopa de Europa disputada ante el Manchester City en Atenas, pero lamentó la falta de tino que le impidió a su equipo liquidar al poderoso campeón de Europa. «Orgulloso de esta medalla, hemos hecho un buen partido», dijo el de Zaldíbar, contento por el juego pero triste por la ausencia de puntería de En-Nesyri. «Estaban saliendo bien las cosas, pero nos faltaba pegar el puntillazo. Con el golazo que ha hecho en el 1-0, luego las ha tenido y no las ha podido meter. Ha tenido una muy sencilla y la ha parado el portero. Una pena después del partido que hemos hecho», especificó el vasco

«Contra un gran equipo, el mejor en la actualidad del mundo, hemos jugado bien y los hemos tuteado. Es verdad que nos han dominado en algunas fases, pero hemos sido capaces de salir a la contra y generar peligro. Nos ha faltado acierto», insistió Mendilibar tras la derrota de un Sevilla plagado de casta en una agónica tanda de penaltis. «Lo bueno es estar ahí y ellos han estado ahí. A En-Nesyri solo le ha faltado meter una de las que ha tenido», abundó.

Aunque el presidente del Sevilla, José Castro, quiso jugar al despiste minutos antes cuando se le interpeló acerca de la posible salida de Bono al fútbol saudí, Mendilibar dio por hecha la marcha del marroquí al Al Hilal, el mismo equipo en el que acaba de aterrizar el brasileño Neymar. ¿Está cerrada la operación?, le preguntaron desde los micrófonos de Movistar+. «Todavía no pero está ahí. Imagino que se va a ir. No sé si será antes de Vitoria o después», apuntó, antes de lamentarse una vez más por los tiempos del mercado de fichajes. «Es lo que le dije a la directiva, que al menos nos dejen como estamos si no podemos mejorar. Las competiciones empiezan a mediados de agosto y el mercado está abierto, no tiene ni pies ni cabeza», expresó.

Guardiola: «Sabíamos que el Sevilla es un muy buen equipo»

«Sabíamos que el Sevilla es un muy buen equipo. En el primer tiempo nos han girado mucho el juego y llegábamos tarde. Llegan con mucha gente. Han hecho gol. Lo peor han sido los primeros minutos de la segunda parte, en los que nos han podido sentenciar, pero luego hemos encontrado el ritmo necesario, hemos encontrado el juego por dentro, ha llegado el gol y luego hemos ganado en los penaltis», dijo por su parte un Pep Guardiola que sumó su decimoquinto entorchado con el Manchester City y el título número 36 de su carrera en los banquillos, lo que le deja a trece del récord que ostenta Sir Alex Ferguson.

«El partido ha sido bueno, excepto los contraataques que nos han hecho al inicio de la segunda parte. Teníamos que haber girado más el juego. En la última media hora sí lo hemos conseguido», reseñó el técnico del City, que insistió en que «los penaltis son una cuestión mental» y que hay que «tirarlos convencidos».