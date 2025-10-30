El manchego Juan Arsenal toma las riendas de la SD Tenisca

El conjunto palmero apuesta por el entrenador forjado en la cantera del Albacete, que contabiliza más de 400 encuentros en Tercera

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 14:24

Se acabó la espera en el club decano de la Tercera Canaria en la actualidad. La Sociedad Deportiva Tenisca, con 43 campañas contempladas en la categoría autonómica y con el riesgo serio de volver a descender en una campaña más que camaleónica -ocupa el penúltimo puesto de la tabla con 5 puntos, una sola victoria y 15 goles en contra-, ha decidido dar la batuta técnica al entrenador Juan Arsenal, un exjugador forjado en las categorías inferiores del Albacete Balompié que, no obstante, acumula ya 25 años de experiencia como entrenador -se sacó el título nacional a los 24-.

Con 415 encuentros dirigidos en Tercera RFEF, Arsenal ha llevado banquillos tan diversos como el del CD Lucena, Atlético Mancha Real y la SD Formentera, acometiendo ahora su segunda experiencia fuera de la Península. La trayectoria de Arsenal contempla dos campeonatos liguero, dos ascensos a la extinta Segunda B -con el Mancha Real 2015 y el Linares en 2020- y y tres participaciones en play-off de ascenso a Segunda RFEF. También en su currículum figuran tres descensos con el Lucena, el propio Atlético Mancha Real y el Formentera.

Desde la entidad de la Isla Bonita «se confía que esta nueva incorporación suponga un claro revulsivo para el resto de la temporada», según informan en sus redes sociales, tras la marcha el pasado 21 de octubre de Ceire Vargas, héroe del ascenso.

La pasada jornada estuvo dirigida por Javier Cabrera, entrenador del equipo juvenil, que no pudo evitar otra derrota para el equipo palmero ante uno de los equipos que, curiosamente, estrenaban entrenador: el San Fernando de Juan Carlos Socorro (4-0 en el sur de Gran Canaria). Este domingo se medirán al San Bartolomé, un rival directo por la permanencia.