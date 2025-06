El Madrid necesita ganar y mejorar su imagen ante el Pachuca

David Hernández Madrid Sábado, 21 de junio 2025, 16:39 Comenta Compartir

El Real Madrid se enfrenta este domingo al Pachuca mexicano (21:00 h.) en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes, en un partido de vital importancia para el futuro del conjunto blanco en el torneo. El equipo de Xabi Alonso necesita ganar para mantener sus aspiraciones de clasificarse para los octavos de final tras el empate contra el Al Hilal (1-1) en el debut del técnico guipuzcoano en el banquillo merengue.

Su segundo rival en el Mundial, actual campeón de la Concacaf, se encuentra en una situación complicada después de perder contra el Salzburgo (1-2), por lo que en caso de volver a caer quedará eliminado. Los blancos derrotaron hace medio año al equipo mexicano, al que el conjunto entonces dirigido por Carlo Ancelotti goleó por 3-0 en la final de la Copa Intercontinental disputada el pasado mes de diciembre

Xabi Alonso todavía no podrá contar con Kylian Mbappé, ya que todavía no está en condiciones de jugar tras sufrir una gastroenteritis en Estados Unidos. La ausencia de la estrella francesa supone un problema para el entrenador del Madrid, ya que el equipo tiene dificultades para generar ocasiones de gol y Mbappé es siempre un arma muy importante en ataque.

La oportunidad por la baja del goleador galo la aprovechará de nuevo Gonzalo García, que marcó el único tanto del Madrid en el empate contra el Al Hilal saudí en la primera jornada. Con Xabi Alonso es muy posible que los jóvenes de La Fábrica dispongan de más minutos que con Ancelotti. Además, el estado físico de los jugadores habituales no es bueno, por lo que no sería raro ver que en la segunda mitad algunos canteranos que podrían sentar a las vacas sagradas del equipo.

Los fichajes madridistas, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold, debutaron en la primera jornada del Mundial y serán de nuevo titulares contra el Pachuca. Huijsen tuvo un estreno muy prometedor en el que demostró solidez atrás, pero sobre todo destacó por su gran salida de balón y visión de juego. Alexander-Arnold necesitará contra el Pachuca estar más implicado en tareas defensivas y más metido en la creación para juntar a un equipo al que le faltó inspiración.

La clave del partido pasará por algunos jugadores que están siendo señalados por su bajo nivel de forma y que necesitan dar un golpe encima de la mesa. Principalmente, Vinicius, Rodrygo y Bellingham no están siendo capaces de ser esos futbolistas que marcan la diferencia en los partidos igualados. Hasta el propio Courtois, que era quien más seguridad daba siempre, ahora no oculta la impotencia de su equipo. El portero belga reconoció tras el empate en el Mundial que los problemas de la temporada pasada no se iban a solucionar en un partido. Por tanto, este encuentro contra el Pachuca estará más enfocado en mejorar, aunque con el equipo blanco marcado por la exigencia de los resultados, ya que en el Real Madrid no sirve más que la victoria.

Un reto para Xabi Alonso

El calor, el momento físico y la dinámica negativa de la temporada pasada provocaron que el equipo no tuviera una brillante actuación en su primer partido y las expectativas se han reducido después del último tropiezo. Xabi Alonso sabe que tiene mucho trabajo y se centrará en corregir aspectos tácticos para construir un Real Madrid dominador como hizo con el Bayer Leverkusen, pero será un proceso lento. Además, deberá recuperar la mejor versión de algunos jugadores cuyo rendimiento ha caído.

El Mundial de Clubes ha pillado en un mal momento al equipo, pero es una competición que a los madridistas les hace especial ilusión por el prestigio que supondría ganarla. Es por ello que a pesar de todo el contexto, el Madrid parte como claro favorito para llevarse el encuentro y clasificarse para la primera eliminatoria directa, a la espera de cerrar la primera fase la madrugada del jueves al viernes contra el Salzburgo, ya que al equipo más laureado de Europa nunca se le puede subestimar.