Lucano se marcha del Telde por fricciones con la dirección deportiva y toma el relevo Tino Déniz

El artífice de tres de los últimos ascensos del conjunto grancanario se convierte en el primer técnico en dejar su puesto en Tercera

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 22:14 Comenta Compartir

Tras un empate y tres derrotas en el arranque liguero, el hasta ahora entrenador de la UD Telde, Cristian López Lucano, se convirtió en el primer técnico de la Tercera Canaria que dejaba su puesto en el presente ejercicio.

Una prematura marcha para el artífice de tres de los últimos ascensos -dos a Preferente en la 21 y 22 y el último a Tercera RFEF el pasado verano-, los cuales sirvieron de gran acicate al ya denominado 'milagro' del club grancanario, que estuvo al borde de la desaparición por motivos económicos hace unos años, hasta que consiguió cicatrizar las heridas con una exponencial trayectoria desde la Segunda Regional hasta la categoría autonómica. En la noche del pasado lunes, el club dio a conocer la decisión en sus conductos de comunicación habituales, recalcando que «Cristian Lucano ha presentado ante la Junta Directiva su dimisión como entrenador de la Unión Deportiva Telde. El club respeta la decisión adoptada por el técnico teldense, que pone fin a seis temporadas al frente del equipo».

Poco después, en sus redes sociales, el propio Lucano señaló que «nunca» se imaginaba que sería él mismo el que «decidiera salir del club al que tanto quiero y en el que he sido tan feliz en estos seis años. Está claro que no es por los resultados. Las diferencias con la dirección deportiva desde el comienzo de la pretemporada, no compartiendo sus ideas y filosofía de trabajo, han hecho que tomemos esta decisión. Creemos que nos hemos ganado la confianza, el cariño y el respeto en este club para que nos dejaran trabajar sin ningún tipo de imposición o desacuerdo, no pudiendo desempeñar nuestras funciones de manera competente y con nuestros ideales», argumentó en su perfil de facebook.

Arriba a la izquierda, Lucano dirigiendo una sesión preparatoria de la presente campaña. Abajo la izquierda, instantánea de felicidad, cuando era manteado por el ascenso a Tercera. A la derecha, Tino Déniz, el nuevo entrenador del Telde. C7

No obstante, la sorpresa surgió este pasado martes por la tarde con la marcha de Sergio Martín 'Yeyo', quien presentó ante la Junta Directiva su dimisión como director deportivo, la otra arista de esta sorpresiva polémica.

Tras este último movimiento, la entidad confirmó poco después a Tino Déniz como sustituto de Lucano. Un estratega contrastado y con una dilatada experiencia en el balompié canario -Villa de Santa Brígida, San Fernando, San Pedro Mártir, Vecindario, Valleseco y el propio Telde, entre otros- que dirigirá este miércoles su primer entrenamiento para preparar el duelo del próximo domingo en el Pablo Hernández ante el CD Mensajero.