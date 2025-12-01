Lubo Penev, ingresado de urgencia en una clínica oncológica El exdelantero del Valencia y del Atlético, entre otros, ha sufrido un empeoramiento en el cáncer de riñón que padece

R.D. Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:14

El que fuera jugador del Valencia y también técnico del Mestalla, Lubo Penev, ha sido ingresado de urgencia en una clínica oncológica en Alemania debido a su dolencia por el cáncer de riñón que paedce y que al parecer ha sufrido un empeoramiento en las últimas semanas.. La noticia ha tenido su impacto en los medios de comunicación de Bulgaria, donde el exdelantero es considerado un ídolo.

No es la primera vez que el cáncer golpea al exfutbolista ya que en su etapa como jugador del club de Mestalla sufrió en 1994 un cáncer testitucular que le hizo perderse el Mundial de Estados Unidos.

Penev, que además de futbolista del Valencia también pasó por las filas del Atlético, Compostela y Celta de Vigo, tiene ahora 59 años y ha sido su esposa, Kristina Yulianova, la que se ha movilizado hasta el punto de abrir una cuenta bancaria con el fin de ir recogiendo donaciones para poder afrontar los importantes gastos de la hospitalización en la clínica germana.