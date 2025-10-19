Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Antidisturbios de la Policía Nacional controlan al grupo de hinchas del Sporting en la plaza del Milenio. Aida Barrios
LaLiga Hypermotion

Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales

Los ultras de Gijón, a los que intervinieron puños americanos, se enfrentan a multas de 1.500 euros por los incidentes ocurridos antes del partido

J. Sanz

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 16:24

Comenta

Los hechos han ocurrido a media mañana de este domingo, en los prolegómenos del partido entre el Real Valladolid y el Sporting de Gijón, un ... partido declarado de alto riesgo, y han acabado con la inusual expulsión de la capital, y es literal, de un nutrido grupo de aficionados de la 'mareona' por protagonizar un enfrentamiento verbal con hinchas locales. Y la cosa no llegó a más fruto de la intervención de los antidisturbios que seguían a los aficionados del equipo visitante.

