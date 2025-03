Once detenidos tras una violenta pelea entre ultras del Hércules y del Recreativo

Adrián Mazón Alicante Sábado, 1 de marzo 2025, 20:17 Comenta Compartir

La tensión se ha vivido a pie de plaza este sábado en Alicante debido a una violenta pelea entre los ultras del Hércules y del Recreativo de Huelva. Los grupos más radicales de ambos equipos, Curva Sur y Frente Onuba, han protagonizado un tumultuoso enfrentamiento en el barrio de San Blas de la ciudad.

Los hechos se han producido en una plaza situada a poco más de un kilómetro del estadio José Rico Pérez, donde se disputa el partido, y la Policía Nacional ha intervenido y ha detenido a once ultras por un delito de riña tumultuaria, seis de la peña Curva Sur del Hércules y cinco de Frente Onuba. Entre los arrestados hay heridos de carácter leve con cortes o contusiones.

A su llegada a esta plaza de Alicante, los agentes han observado que algunos de los implicados portaban efectos peligrosos como palos y piedras. Además, han utilizándose mobiliario -como mesas y sillas- de los establecimientos para agredirse.

Los vecinos de la zona han quedado impactados, igual que los establecimientos de la plaza del Padre Fontova. Muchos de los bares, al ver la situación, han optado por bajar la persiana y esperar dentro hasta que finalizara el altercado.

«Hemos recogido corriendo la terraza y nos hemos metido dentro», explica una de las trabajadoras de un bar de la plaza. «Bajaban un montón con bengalas», las cuales se han lanzado en esta zona de Alicante mientras «destrozaban» los veladores.

Uno de los establecimientos que ha sufrido daños es el pub Santa Mónica. «He visto que venían a pegarse, me he metido dentro y he bajado la persiana», explican desde el establecimiento. Mientras, las mesas y sillas de su terraza han quedado fuera desprotegidas.

Los ultras del Hércules y el Recreativo han aprovechado este mobiliario para lanzarlo los unos contra otros. «Han destrozado todo», se lamentan desde este local, que según ha explicado a TodoAlicante presentará una denuncia por los daños causados.