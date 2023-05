Xavi Hernández concedió una entrevista para el programa 'Gol a Gol' de TV3 donde repasó la actualidad culé y su primera campaña al completo como entrenador en Can Barça. En una temporada marcada por la consecución de la Liga y la debacle en Europa, uno de los momentos más complicados fue abordar la salida de su excompañero y amigo Gerard Piqué: «Cuando debes tomar decisiones contrarias a lo que querría el jugador, empieza a ser difícil. A Piqué le tuve que decir que diera un paso al lado, que jugaría menos. Me costó incluso dormir, porque habíamos disfrutado mucho juntos», dijo.

El central catalán, ante la falta de minutos y la dura competencia con Koundé, Araujo o Christensen, anunció su retirada del fútbol el 3 de noviembre de 2022. Al igual que Piqué, Busquets y Jordi Alba abandonarán el conjunto blaugrana al término del curso. El mediocentro ha sido capital en el proyecto del técnico egarense, pero el lateral, acostumbrado a ser indiscutible durante una década en la banda izquierda del Camp Nou, se ha visto relegado a un segundo plano debido a la irrupción de Alejandro Balde. «Con Jordi Alba tienes la sensación de que fallas como amigo, pero debes priorizar al equipo. A mí me pasó con Luis Enrique, no lo entiendes, tienes la sensación de que debes jugar después de tantos años como titular. Jordi se enfadó, hay que entenderlo. Pero después hubo una charla grupal y nos dijo que estaba comprometido al cien por cien. Y así fue, como Piqué. Han sabido irse en el momento adecuado».

A la espera del visto bueno de LaLiga al plan de viabilidad y, pese a las informaciones que colocan al rosarino en Arabia Saudí el próximo año, Xavi, una vez más, abrió la puerta al regreso de Messi: «Depende de Leo Messi, si quiere venir al Barça, lo haremos todo para que venga. Creo que se dan las condiciones, a nivel futbolístico nos podría ayudar muchísimo, ahí no hay ninguna duda. Después hay otras situaciones, personales y económicas», explicó.

Para el de Tarrasa, ha sido una «gran temporada» -más «pensando de dónde veníamos», dijo-, aunque se mostró autocrítico con el papel realizado en las competiciones europeas: «La sensación de no poder competir en Europa ha sido muy dura, de las peores que he tenido como entrenador. No podemos digerir esto. Es la asignatura pendiente de este equipo. Hay que competir y aspirar a todo. Hemos de reforzarnos bien», afirmó.

Tranquiliza con su renovación

Al igual que ya le pasó como jugador, cuando tomó las riendas del centro del campo azulgrana, Xavi lamentó las comparaciones con Guardiola. «La figura de Pep Guardiola me está pesando como entrenador. No creo que sea justo. Es injusto que nos comparen con el Barça de 2010 o 2012. Todo el mundo ha de pasar página».

Por último, reivindicó la figura de Laporta como «líder del proyecto» y se mostró optimista con su renovación. «Nunca seré un problema para el Barça, y menos económicamente, nos entenderemos más pronto que tarde. Soy consciente que ellos harán el esfuerzo hasta dónde puedan y no habrá ningún problema. Ojalá pueda seguir muchos años, acabaremos renovando», declaró.