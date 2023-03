Xavi: «Ganas al Madrid y no convences; si es al revés, fiesta nacional»

Xavi sacó pecho por la victoria del Barça en el clásico copero del Santiago Bernabéu pese a las muchos debates abiertos en cuanto a ese triunfo por el estilo de su equipo, encerrado en su propio campo y aplicado en defensa como pocas veces se ha visto, pero capaz a través de esta propuesta de sercar por completo a un Real Madrid incapaz. «Hemos de cambiar el chip de la Copa. El Barça es el club más difícil del mundo, ganas al Real Madrid y no convences y si es al revés es fiesta nacional. Ya lo dije el año pasado y me dieron hostias como un piano», comentó el entrenador catalán en la previa del duelo liguero frente al Valencia, que ha de servir al conjunto culé para recuperar el paso en Liga tras la derrota de la jornada anterior en Almería, que le impidió pegar un mordisco casi definitivo al campeonato de la regularidad.

No obstante, y pese a la importancia de un triunfo ante el eterno rival que ha cambiado el paso azulgrana tras dos derrotas que desataron las dudas en el Camp Nou en plena plaga de bajas, Xavi también reconoció que la versión de su equipo ante los blancos no es la ideal según su lìbreto. «Hay una idea de juego muy claro y si no la haces no estás tan satisfecho. Ganamos en un campo difícil, pero acabé más satisfecho el día de la Supercopa que en la Copa. Me gusta ganar siendo protagonista y dominador, pero es el fútbol», aseguró.

«El contrario es el vigente campeón de Liga y Champions, y si te aprietan alto es difícil. Es entender de fútbol. Hablar de posesión cuando te juegan mano a mano es absurdo. No nos plantamos en el área para estar en bloque bajo, nos puso el Real Madrid ahí. Esto es fútbol», incidió en este sentido, en una comparecencia que tuvo más de análisis posterior del clásico que de previa al encuentro contra el Valencia.

En este sentido, Xavi quiso pasar página del clásico para centrar el foco en el retorno liguero, al que concede la mayor importancia, consciente de que el torneo de la regularidad es la vía directa para cumplir en su segundo curso como entrenador del Barça, una vez consumado el adiós a las competiciones europeas. «Para nosotros, el partido de mañana es una final. El Madrid juega después y le podemos poner presión. Queremos los tres puntos, no podemos cometer más errores... y menos en casa», advirtió, poniendo en tensión a su equipo más allá del regusto dulce del partido de Copa ante el Madrid.