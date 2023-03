Jornada 26 Xavi: «Es una oportunidad muy grande» El técnico azulgrana asegura que su equipo se centra en jugar y que no han hablado del 'caso Negreira'

«Sabemos que tenemos una oportunidad muy grande para dar un paso adelante. Estamos muy motivados. Para muchos sería la primera Liga», afirmó Xavi este sábado al ser preguntado por lo que supondría conseguir una victoria ante el Real Madrid. El técnico culé asegura que «ganar sería dar un golpe encima de la mesa», pero que no sería algo definitivo porque «aún quedarían muchos puntos y partidos difíciles por jugar».

Esos partidos complicados se han convertido en una constante para el Barça esta temporada. Los de Xavi se han acostumbrado a ganar por la mínima, algo que para Xavi no tiene importancia. «¿Pero qué pasa con el 1-0? Puestos a elegir, prefiero un 4-0 o un 5-4, pero cuesta marcar goles, la gente defiende bien. Ganar 1-0 es un resultado fantástico, una maravilla. ¿Qué problema hay?», aseguró.

El 0-1 en el Santiago Bernabéu generó mucho debate en cuanto al estilo, un debate que Xavi tratará de zanjar este domingo en el Camp Nou. «Intentaremos tener más dominio que en el partido de Copa. Los clásicos son imprevisibles, pero imagino un partido muy disputado. Da igual cómo llegue uno y otro», afirmó, al tiempo que reconoció que Pedri, clave en este aspecto, «llegaba muy justo».

Será un clásico diferente para el Barcelona. El 'caso Negreira' ha sacudido todos los estamentos del club catalán y ha obligado al equipo de Xavi a crear una burbuja con la que abstraerse de todo el terremoto mediático. «Nosotros no hemos hablado de ello. Nos centramos en jugar. Intentamos ser naturales con ellos, abstraernos. No he tenido que hacer nada diferente desde principio de temporada», concluyó.