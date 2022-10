Xavi: «No firmo ganar como sea»

«Son tres puntos, pero es la moral y la confianza de ganar un clásico. Es vital para ambos equipos, pero estamos en una situación espléndida en Liga y a ver quién sale líder», aseguró Xavi Hernández, técnico del Barça, en la previa del partido ante el Real Madrid. El de Terrasa sabe que su equipo llega con la moral tocada tras el pinchazo ante el Inter, que necesita un impulso y que no hay mejor terapia que la de imponerse al eterno rival.

Para ello, será fiel al estilo culé. «No firmo ganar como sea, el objetivo es hacerlo jugando bien. Queremos ser protagonistas y agresivos en la presión. Hay que jugar con personalidad y tener paciencia, ya que ellos se sienten cómodos en bloque bajo y medio», afirmó, al tiempo que reconoció que el 0-4 del pasado curso les puede servir como «referencia».

Será un partido en el que el Barcelona tendrá que sobreponerse al bajón sufrido este miércoles tras el empate ante el Inter, algo que Xavi considera que no afectará al clásico. «Este es el partido en el que menos importancia se le da al anterior. Soy optimista de nacimiento y creo en el trabajo y en la evolución. En Liga estamos muy bien, vamos empatados y líderes en la clasificación», subrayó.

Las transiciones del Madrid

Será una nueva prueba para ver si los culés son capaces de eliminar las transiciones de un rival con mucho vértigo, algo que no lograron ante el Inter. «Los queremos someter en su campo, otra cosa es el perfil de jugadores que tengamos», aseguró Xavi. Entre esos futbolistas está Busquets, probablemente la víctima más importante en caso de que el clásico se rompa. «Tenemos que ser compactos», afirmó al ser preguntado sobre la sobreexposición del capitán en ese escenario.

Habló también de lo que supone ser entrenador del Barça y de la conversación que ha mantenido tras el empate frente al Inter con el presidente Laporta. «Ser entrenador del Barcelona es desagradecido. Se disfruta más como futbolista y es mejor», sorprendió Xavi. «Soy muy culé y cabezón. Y me gustaría que esto saliera bien y no pararé de trabajar e insistir en lo que hago. El día que no lo vea claro, me voy a casa. El día que no crea que soy una solución, me marcharé. No seré un problema. Pero ahora estoy bien», añadió.

El Barcelona aterriza en el Bernabéu todavía con bajas importantes, pero con la noticia del regreso de Koundé, un jugador que puede frenar la sangría atrás que sufren los culés. «Está al cien por cien. Ha entrenado bien y las sensaciones son buenas», dijo Xavi ante la vuelta de un futbolista clave ante el empuje físico de los VInicius, Rodrygo o Fede Valverde.