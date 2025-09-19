Xabi Alonso: «Ayer no era el día para hablar con Vinicius; hoy estaba más positivo»

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:15 | Actualizado 13:35h. Comenta Compartir

El ruido no cesa alrededor de la situación de Vinicius en el Real Madrid, y Xabi Alonso capea como puede el temporal, con su estilo siempre tan diplomático en la sala de prensa como intervencionista sobre el césped. «Yo le veo bien. Verlo de fuera y no estar con él en el día a día es muy diferente. Ayer veías que no era el momento de hablar con él, pero hoy ya estaba más positivo. He hecho algo individual con él, respecto a las finalizaciones, hemos hablado un poquito y mañana ya veremos», valoró en torno al estado de ánimo del brasileño, suplente en dos de los cinco partidos oficiales del equipo blanco esta temporada. «Para mí hay muchos jugadores importantes en este equipo y Vini es uno de ellos. Necesito que todos rememos en la misma dirección», añadió en este sentido.

Y es que el rol del fluminense contrasta con la condición de intocable de Mbappé, al menos hasta ahora, que Xabi Alonso considera circunstancial. «Hay muchos partidos y seguro que en alguno en el que no va a ser titular. Hay que distribuir las cargas y no vamos a hacer que un futbolista lo juegue todo», advirtió.

El 'overbooking' en la zona de ataque contrasta con las primeras bajas en la zaga, pues el técnico madridista no puede contar con el lesionado Trent Alexander-Arnold ni con el sancionado Dean Huijsen, al que el Comité de Apelación no retiró el castigo por una tarjeta roja que el CTA consideró errónea, aunque comprensible. «No me sorprende. Me hubiese gustado que la decisión fuese otra, pero mañana no va a estar. No pudimos jugar con él durante 60 minutos y mejor dejarlo ahí porque si se acepta un error debería tener sus consecuencias», lamentó en este sentido Xabi Alonso.

Más allá de la sensible ausencia del central de origen neerlandés, el preparador guipuzcoano se toma muy en serio el duelo liguero ante el Espanyol, un rival «en buen momento», como demuestran sus 10 puntos de 12 posibles que la aúpan tras cuatro jornadas a la tercera plaza liguera. «En los dos últimos partidos hemos hecho primeras partes buenas y luego las segundas han estado condicionadas por las tarjetas. Me gustaría hacer un partido completo, con fases de control más largas, y eso nos va a dar estabilidad emocional para no estar demasiado excitados», fijó como objetivo para un duelo en el que Bellingham, Camavinga e incluso Endrick ya entran en la convocatoria, con la opción de disputar algunos minutos.

Más allá de lo estrictamente deportivo, Xabi Alonso también valoró en su comparecencia el incidente entre Simeone y un aficionado del Liverpool, lamentando este tipo de comportamientos en la grada, según su punto de visto comunes desde hace algún tiempo. «Hace tiempo que la sensación es de que se ha ido de las manos la actitud de algunos aficionados en la grada. Desgraciadamente hay que saber convivir con ello porque si no te puede sacar de situación. Yo no he tenido demasiados episodios, pero los ves en los campos de fútbol», explicó.

Finalmente, también opinó sobre el fichaje de José Mourinho por el Benfica, que posibilitará un reencuentro en los banquillos entre el portugués y el que fuera su jugador en el Real Madrid. «Tuve la ocasión de enfrentarme a él cuando estaba en el Leverkusen y en la Roma, y en enero nos volveremos a ver. Será muy emocionante para todos por los tres años que estuvo aquí. Tiene mucho cariño al club y eso se nota», señaló.