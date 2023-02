Setién amenaza la racha del Barça

Ganar y abrir brecha en la clasificación. Ese es el objetivo que tendrá sobre la mesa el Barcelona frente al Villarreal en La Cerámica. El conjunto que dirige Xavi se mide a un equipo que comparte filosofía, que llega con urgencias y que amenaza la racha triunfal que los azulgranas llevan desde que comenzaran el nuevo año. Una nueva victoria permitiría dejar a 11 puntos, aunque con un partido más, al Real Madrid, una distancia difícil de salvar cuando ya se ha sobrepasado el ecuador de la competición y un refuerzo anímico más antes del enfrentamiento ante el Manchester United en la Europa League.

«A estas alturas de la temporada cada partido es clave. Podemos ponerle más presión al Madrid si nos ponemos a once, pero será una salida complicada. Considero a Setién un gran entrenador, está haciendo un muy buen trabajo y tiene un señor equipo», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente al Villarreal. El técnico catalán sabe que los suyos están en un momento dulce, pero es consciente también de que un tropiezo podría hacer que la dinámica cambiase antes del momento decisivo del curso.

El Barcelona aterrizará en La Cerámica en el mejor momento de la temporada. Atrás quedaron las dudas en cuanto al planteamiento de Xavi, la fragilidad defensiva o incluso la falta de regularidad a lo largo de todo el curso. Los culés han metido la directa en Liga, suman cinco victorias consecutivas y han encontrado un sistema en el que Busquets vuelve a brillar, los jóvenes crecen a pasos agigantados y Lewandowski sigue haciendo lo que mejor sabe, goles y más goles. Todo ello, se ve acrecentado con una zaga que hacía tiempo que no se mostraba tan segura en Can Barça y Ter Stegen camino de su primer Trofeo Zamora. Todo es positivo en un equipo que sabe que con la excusa del Mundial de Clubes puede cerrar la semana a once puntos del eterno rival, otro acicate más para un equipo que se siente capaz de todo en este momento.

Esa cita frente al Manchester United el próximo jueves sobrevuela la cabeza de Xavi, que sabe que lo que se le viene al Barça en lo que resta de mes es un auténtico Everest. El técnico de Tarrasa no podrá contar con Ousmane Dembélé y Sergio Busquets en un once en el que la principal duda es si apostará por el 4-3-3 o volverá al 4-4-2 que tan buen resultado le está dando en los últimos encuentros. En este último sistema Franck Kessié podría tener una nueva oportunidad y Raphinha, en un gran momento de forma, sería el acompañante de Lewandowski en la punta de lanza.

Un rival con muchas dudas

Enfrente estará un equipo que ha visto como toda la mejoría de los últimos meses se venía abajo. Quique Setién se reencontrará con el Barcelona y lo hará con un conjunto que viene de cosechar dos derrotas consecutivas frente al Rayo Vallecano (0-1) en el Estadio de La Cerámica y ante el Elche (3-1) a domicilio. El Villarreal mostró en esos dos encuentros algunos de los síntomas que ya le pesaron al técnico cántabro en su etapa como culé. En ambos ha tenido más de un 60% de posesión de balón y en ambos ha evidenciado una fragilidad defensiva impropia de un equipo que quiere retomar a puestos de Liga de Campeones.

Esa imagen es la que quiere desterrar el Villarreal en un partido en el que tendrá que hacer frente a la baja de Gerard Moreno. El punta internacional es la gran ausencia por lesión en un grupo en el que tampoco llegarán a tiempo por la misma causa Giovani Lo Celso, Nicolas Jackson y Alfonso Pedraza. Todas estas bajas condicionarán un once con el que Quique Setién tratará de ser protagonista con la pelota gracias a una medular compuesta por Capoue, Parejo y Álex Baena y una delantera veloz en la que Chukwueze y Yéremy Pino buscarán alimentar a Morales, improvisado delantero ante la plaga de lesiones en ataque.