El Barça, obligado a pasar página en Mestalla

Pasar página cuanto antes. Eso es lo que buscará el Barcelona este sábado en Mestalla ante el Valencia. El conjunto que dirige Xavi Hernández recibió un durísimo revés el miércoles al ser eliminado por segunda temporada consecutiva a las primeras de cambio en la Liga de Campeones, pero necesita levantarse para evitar que el bajón se extienda a una competición en la que todavía tiene opciones reales de hacerse con el título. Los culés buscan un triunfo que les permita seguir la estela del Real Madrid y retomar una confianza que está más mermada que nunca.

«Sigo siendo positivo, aunque es un batacazo importante lo de la Champions. Todavía podemos pelear por la Liga, la Copa, la Europa League y la Supercopa. El partido de mañana es ante un rival fuerte, por lo que es una prueba para demostrar carácter y reacción», aseguró Xavi este viernes en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente al Valencia. El técnico catalán es consciente de la importancia que tiene dejar atrás la debacle europea y retomar la senda de la victoria recuperando las sensaciones que el equipo azulgrana tenía antes de medirse al Bayern de Múnich.

Y es que el principal objetivo que tendrá el Barça en Mestalla será el de parecerse lo máximo posible al equipo que se impuso de forma rotunda al Villarreal y al Athletic y distanciarse mucho del que cayó ante el Bayern. Frente a los germanos, los de Xavi terminaron el choque sin un solo disparo entre los tres palos de la portería defendida por Ulreich y con la sensación de ser, una vez más, un conjunto frágil en ambas áreas. Esa imagen debe cambiar de inmediato si los culés quieren pelear por los títulos que todavía están en juego.

Para salir de ese bache, Xavi podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de los lesionados Sergi Roberto, Ronald Araujo, Andreas Christensen y Memphis Depay. Todas estas ausencias condicionarán un once en el que el técnico de Tarrasa podría incluir novedades para apaciguar el impacto generado por la aglomeración de partidos del mes de octubre y para dar savia nueva a un equipo anímicamente tocado. Eric García podría volver a la zaga, Gavi a la medular y Ansu Fati y Raphinha podrían ser de la partida en lugar de Dembélé, que no tuvo su mejor noche ante el Bayern.

Un rival necesitado

No será un partido sencillo para el Barcelona. El Valencia ha dado esta temporada muestras de ser un equipo en clara mejoría y que ha logrado desde la llegada de Gennaro Gattuso ser un conjunto mucho más equilibrado y al que es difícil meterle mano. El Valencia llega al choque ante los blaugranas, eso sí, inmerso en una racha que le ha llevado a sumar tres partidos consecutivos sin ganar, por lo que necesita tres puntos que les permitan recuperar sensaciones y acercarse de una vez por todas a los puestos que dan acceso a competiciones europeas.

Para lograr ese triunfo ante su público, los jugadores dirigidos por Gattuso tendrán que sobreponerse a la ausencia de varios jugadores importantes en el engranaje valencianista. Diakhaby y Samu Castillejo se unen a las bajas por lesión de Jaume Doménech y Comert y no podrán ser de la partida, al igual que Yunus Musah, sancionado por acumulación de amonestaciones y Nico, que no podrá ser alineado por la cláusula del miedo impuesta por el Barcelona. Estas bajas modificarán el plan de Gattuso, que podría apostar por un once con cinco defensas, Hugo Guillamón en la medular y Samuel Lino y Justin Kluivert como escuderos en ataque para acompañar a Edinson Cavani.