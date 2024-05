Unai Simón tiene el Zamora en sus manos, pero deberá jugar y no encajar en Vallecas

Amador Gómez Madrid Lunes, 20 de mayo 2024, 16:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Unai Simón tiene el Zamora en sus manos, pero deberá jugar el sábado contra el Rayo en Vallecas en la última jornada de Liga para no ver peligrar el trofeo ante Marc-André ter Stegen y Álex Remiro. Para ser el portero vitoriano el menos goleado de Primera y convertirse en el quinto guardameta del Athletic en conseguirlo y el primero desde José Ángel Iribar, 54 años después de que el mítico cancerbero lo lograra en 1970, Unai Simón está obligado a no encajar ningún gol frente al Rayo para no quedar a expensas de Ter Stegen y Remiro.

Unai Simón ha encajado 33 goles en 35 partidos de Liga (0,94 de coeficiente). Sin embargo, Ter Stegen, al que le falta un encuentro para llegar a los 28 exigidos, tiene ahora un promedio de 0,96 (26 tantos en contra), por lo que si el portero del Athletic se llevase alguno en Vallecas y el del Barça queda imbatido el domingo contra el Sevilla en el Pizjuán, será el alemán quien repita trofeo. En el caso de Remiro, su coeficiente es de 0,97 (34 goles en 35 encuentros), por lo que depende de Unai Simón y Ter Stegen, aunque para tener opciones a la sorpresa el guardameta de la Real deberá también dejar su portería a cero el sábado contra el Atlético en Anoeta. Con el objetivo de no complicar el Zamora, el portero titular de la selección española no jugó el domingo en San Mamés frente al Celta (2-0), pero como consecuencia de ello no redujo su porcentaje de goles encajados, lo que sí lograron Ter Stegen y Remiro frente al Rayo y el Betis, respectivamente. La presión en el cierre de la Liga es por tanto para Unai Simón, aunque el guardameta del Athletic ya ha demostrado con creces su capacidad para no verse sobrepasado ante las exigencias, especialmente después de cometer algún grave error, y se presenta en la última jornada con unas credenciales de 17 porterías a cero en 35 partidos. A la altura de los mejores porteros del mundo esta temporada tan exitosa e histórica para el Athletic -el segundo equipo menos goleado de la Liga, junto a la Real Sociedad- Unai Simón está ya a solo a 60 minutos del Zamora. El mínimo de minutos exigidos por partido para computar en el galardón.