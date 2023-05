Sevilla tiene un color especial para Rodrygo. El polifacético delantero del Real Madrid, que abrió el mes mayo abatiendo a Osasuna con un doblete en la final de la Copa del Rey celebrada en el Estadio de La Cartuja, asaltó con otros dos tantos un Ramón Sánchez-Pizjuán cuyo dueño se empleó a fondo, pese a estar en puertas del pulso definitivo por la Europa League que le medirá el próximo miércoles con la Roma en Budapest.

El conjunto de José Luis Mendilibar, fiel a la advertencia que lanzó en la previa el preparador de Zaldibar, no reparó en esfuerzos y se adelantó enseguida con un tanto de Rafa Mir a un Real Madrid otra vez contemplativo en defensa. Pero el bando visitante se repuso con un tanto a balón parado en el primer tiempo del único bombardero que pudo alistar Carlo Ancelotti para el viaje a la capital andaluza y acabó noqueando a su aplicado rival con una nueva exquisitez del ex del Santos en el segundo periodo que sirvió para resolver un pleito de guante blanco hasta que un rifirrafe de Acuña con Ceballos derivó en una durísima entrada del lateral argentino al centrocampista visitante que dejó en inferioridad numérica al Sevilla, encendió los ánimos de la parroquia hispalense contra el ex del Betis y refrendó que no hay riña mansa en una Liga con la tensión desatada.

La ausencia de estímulos competitivos en el Real Madrid y la oportunidad que tiene el Sevilla de encumbrarse de nuevo en su torneo fetiche llevaron tanto a Ancelotti como a Mendilibar a meter a fondo el bisturí en sus onces respecto a los que dispusieron en la jornada intersemanal. Cinco cambios efectuó el italiano y ocho su homólogo vizcaíno para un partido en el que a los visitantes solo les iba la honra y a los locales les convenía minimizar riesgos.

Sevilla Bono, Montiel, Gudelj (Badé, min. 81), Rekik, Acuña, Rakitic (Suso, min. 62), Manu Bueno, Lamela (Corona, min. 74), Papu Gómez (Óliver Torres, min. 74), Bryan Gil (Jordán, min. 62) y Rafa Mir. 1 - 2 Real Madrid Courtois, Lucas Vázquez (Rüdiger, min. 81), Militao, Alaba, Mendy (Álvaro, min. 66), Tchouaméni, Kroos, Valverde (Camavinga, min. 54), Modric, Ceballos y Rodrygo (Nacho, min. 81). Goles: 1-0: min. 3, Rafa Mir. 1-1: min. 29, Rodrygo. 1-2: min. 69, Rodrygo.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano). Amonestó a Lucas Vázquez, Tchouaméni, Nacho, Jordán, Ceballos y Óliver Torres. Expulsó a Acuña (min. 82).

Incidencias: Partido correspondiente a la 37ª jornada de Liga, disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante 29.856 espectadores.

Pese a ello, el cuadro nervionense salió enchufado a un encuentro en el que golpeó pronto. Rafa Mir aprovechó un rechace de Militao tras un disparo de Bryan Gil para batir a Courtois con un zurdazo inapelable y poner en problemas nada más comenzar el duelo a un Real Madrid en el que Ancelotti envidó con cinco centrocampistas y situó a Rodrygo como única referencia ofensiva en respuesta a las bajas por problemas físicos de Vinicius, Benzema, Asensio y Mariano.

Mucho pelotero y poco agitador en un bando visitante que, sin embargo, dispuso de una ocasión pintiparada para neutralizar la desventaja cuando no se había alcanzado el cuarto de hora. Ceballos desarboló a la zaga del Sevilla abriendo al espacio por el que percutía Lucas Vázquez. El gallego sirvió el pase de la muerte a Rodrygo, pero el de Osasco marró cuando lo tenía todo a favor para superar a Bono.

No tardó en desquitarse el brasileño de un fallo inopinado sacando rédito a su destreza a balón parado, poco cultivada hasta la fecha en atención al escalafón. El '21' aprovechó un derribo sobre Tchouaméni en la frontal del área para soltar un derechazo seco a la esquina que pilló desprevenido a Bono. Era el decimoctavo tanto en el curso de un atacante sin techo que sumaría el decimonoveno también en el feudo de Nervión.

El Sevilla perdona y lo paga

La diana de Rodrygo recompensó la buena respuesta al prematuro revés de un Real Madrid en el que Kroos ejercía como jefe de operaciones, Ceballos se movía con libertad en la divisoria y Modric fungía de enganche. Mas la disipación defensiva del equipo de Ancelotti volvió a dar carrete a un Sevilla punzante y Lamela perdonó dos veces la vida a los visitantes antes del descanso, estrellando primero un remate contra la madera y desaprovechando luego una fenomenal entrega del Papu Gómez al segundo palo.

Malogró igualmente Rafa Mir una buena ocasión para volver a poner por delante al Sevilla después de una internada de Acuña al poco de iniciarse el segundo tiempo de un litigio en el que pesaban las ganas de los futbolistas locales de aprovechar el escaparate con el fin de pedir sitio en el once que Mendilibar dispondrá contra la Roma.

En vista de que su equipo echaba en falta un ariete con capacidad para jugar de espaldas, Ancelotti optó por modificar el plan dando entrada de Álvaro. Ese movimiento resultó fatal para el Sevilla porque la irrupción del canterano sobre el pasto liberó a Rodrygo y el paulista, hasta entonces incómodo con la marca de los centrales, condujo de forma primorosa una contra para tumbar al cuadro hispalense después de bailar en una baldosa frente a Montiel y meterle presión al Atlético, que si no gana este domingo a la Real Sociedad en el Metropolitano entregará definitivamente el subcampeonato a su vecino, de nuevo victorioso a domicilio después de haber enlazado tres salidas estériles a Girona, San Sebastián y Valencia.