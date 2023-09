Sergio Ramos vuelve al Sevilla pidiendo perdón

Ya es oficial. Sergio Ramos regresa al Sevilla 18 años después de abandonar la que fue su casa para convertirse en uno de los mejores centrales de la historia vistiendo la casaca del Real Madrid. El club de Nervión anunció este lunes por la tarde la vuelta del defensor nacido hace 37 años en la localidad de Camas. Firma por una temporada con el objetivo de sacarse una espina y después de rechazar una suculenta oferta del Al-Ittihad saudí, el equipo en el que milita su excompañero Karim Benzema.

El que fuera capitán del Real Madrid ve así cumplido su sueño al término de un largo verano en el que manejó propuestas procedentes de Turquía, Estados Unidos y la Saudí Pro League, todas las cuales ofrecían un mayor atractivo en el terreno económico para el zaguero de Camas, pero que no podían compararse a lo que supone para él volver al Sevilla en el apartado emocional.

El fuerte interés del 180 veces internacional con la selección española por regresar al equipo en el que se formó y con el que dio el salto a la élite del fútbol es la principal razón que ha permitido cerrar una de las grandes operaciones en el mercado español, venciendo la renuencia inicial a acometer el fichaje que existía en parte de la directiva del Sevilla. El propio presidente de la entidad hispalense, José Castro, se había encargado hace semanas de alejar la posibilidad de un reencuentro de Sergio Ramos con la hinchada del Ramón Sánchez-Pizjuán, que le aguarda con división de opiniones después de los desencuentros que mantuvieron ambas partes a lo largo de los años en los que el futbolista defendió la elástica del Real Madrid.

«Vengo a sumar»

De ahí que el jugador aprovechase el vídeo de su presentación para intentar limar asperezas. «Hola sevillistas, hoy es un día muy especial para mí, muy emocionante. Por fin vuelvo a casa y estoy deseando de que llegue ese momento de volver a sentir la camiseta del Sevilla y ponerme este escudo en el pecho», apunta el camero. «Han pasado 18 años desde que me fui y bueno, creo que he cometido errores y quiero aprovechar la oportunidad para disculparme en primera persona y pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que pude hacer en su momento. Creo que estamos todos en el mismo barco, somos todos de la misma familia y demasiada gente tenemos fuera para pelearnos nosotros», agrega.

Ramos, que escuchó cánticos en su contra en varias de las visitas que efectuó al recinto nervionense con el Real Madrid, no figuraba inicialmente en los planes de la dirección deportiva del Sevilla, comandada por Víctor Orta desde la marcha de Monchi al Aston Villa. Sin embargo, el central no cejó en su objetivo de volver al club en el que se forjó como futbolista y presionó hasta el último momento para alcanzar su objetivo.

El mal inicio liguero del Sevlla, que cuenta por derrotas los tres partidos que ha disputado en el presente curso -cabe recordar que el temporal que azotó Madrid el fin de semana obligó a aplazar el encuentro que iba a disputar el pasado domingo con el Atlético en el Metropolitano- ha acabado jugando en favor de Sergio Ramos, así como su disposición a perder mucho dinero con tal de volver a su tierra.

El central de Camas, que debutó con el primer equipo del Sevilla el 1 de febrero de 2004, cuando Joaquín Caparrós le dio la alternativa en un encuentro de Liga disputado frente al Deportivo de La Coruña en Riazor y cerró su primera etapa en el Sevilla con 49 partidos y tres goles, firma por una temporada, después de pasar esta mañana el reconocimiento médico.

Libre desde que el pasado 30 de junio venciese su contrato con el Paris Saint-Germain, que le ofreció una renovación a la baja, Sergio Ramos quiere demostrar que todavía tiene mucho fútbol en sus botas y retiene la jerarquía que le llevó a ser considerado como uno de los mejores defensores del siglo XXI.

Su experiencia debe servir para elevar el rendimiento de la zaga del Sevilla, uno de los puntos débiles del equipo que entrena José Luis Mendilibar. Los continuos problemas físicos de Marcao y la falta de regularidad de Nianzou lastraron la pasada campaña a la retaguardia del conjunto hispalense, hasta el punto de que Mendilibar acabó reconvirtiendo al serbio Gudelj para el eje de la zaga.

Loïc Badé, Federico Gattoni o el canterano Kike Salas serán otros de los competidores de Sergio Ramos en la retaguardia de un Sevilla con el que el de Camas seguirá elevando su cuenta de partidos en la Champions, una competición que ganó cuatro veces con el Real Madrid. «Solo decir que soy uno más, que vengo a sumar, a remar en la misma dirección y estoy deseando volver a ponerme el escudo del Sevilla, pisar el Sánchez-Pizjuán y volver a encontrarme con todos vosotros. No solo era una deuda que tenía conmigo mismo sino también con mi familia, con mi abuelo, que me hizo sevillista desde que era pequeño, con mi padre, y a partir de ahora no tenía sentido tomar otro rumbo, coger otra dirección que no fuese pasar por mi casa. Espero veros muy pronto, espero dar el máximo y conseguir los objetivos con el equipo», expresó el exinternacional español.