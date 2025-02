Rüdiger, KO para las batallas del Madrid en el derbi y en el Etihad

Lo que anoche eran noticias inquietantes, este domingo se convirtieron en un problema muy serio para el Real Madrid, que perderá a Antonio Rüdiger para dos o tres semanas a causa de una rotura en en el bíceps femoral derecho. Eso significa que, salvo ... recuperación milagrosa, que en los últimos tiempos en el club blanco las hay, el mejor central del que dispone en su plantilla Carlo Ancelotti no estará en el derbi capital del próximo sábado en el Santiago Bernabéu, con el liderato en juego, y tampoco en el primer asalto de la eliminatoria de dieciseisavos de final que tendrá lugar dentro de nueve días en el Etihad ante el Manchester City.

El destrozo que provoca esta dolencia de Rambo puede ser mayúsculo si tampoco llega a tiempo para la vuelta ante el equipo de Pep Guardiola en el Bernabéu. Precisamente, que pueda estar disponible para esa cita cumbre es el reto que se marcan a partir de ahora el futbolista, los médicos y los recuperadores de la entidad madridista.

Tras someterse el futbolista a las pertinentes pruebas de diagnóstico por imagen, el Real Madrid hizo público a través de sus canales oficiales un escueto parte médico en el que confirma esa «lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha». Como ya es costumbre por expreso deseo de los jugadores, el club no adelanta ninguna fecha de recuperación. El caso es que hay lesión, no una simple sobrecarga como los más optimistas podían pensar incluso después de que el propio Carlo Ancelotti dijera tras la derrota ante el Espanyol en Cornellà que Rüdiger sufría una lesión y que el alcance exacto se conocería tras esa resonancia magnética nuclear de rigor en estos casos.

Todo sucedió poco antes de cumplirse el primer cuarto de hora del referido choque ante los pericos. Rüdiger esprintó en la banda, saltó y al caer, notó un pinchazo. Rápidamente, se echó al césped y pidió la entrada de las asistencias médicas. Sus compañeros, alarmados, reclamaron más celeridad. Para que Rüdiger requiera la presencia de los doctores, algo debía pasar. Refería dolor en la zona iosquiotibiales, la parte posterior del muslo donde se encuentra el bíceps femoral, y las pruebas lo confirmaron.

Según algunas fuentes médicas, este tipo de lesiones exigen al menos dos semanas de baja en el caso de que la rotura sea pequeña. Eso significa que Rüdiger no estará en el choque copero del miércoles en Butarque ante el Leganés, ni en el derbi ante el Atlético, ni contra el City en Mánchester, ni tampoco en el encuentro liguero del 14 de febrero ante Osasuna. ¿Y para la vuelta del City? Ahí está el meollo de la cuestión. Muy justito, pero podría llegar si antes coge el ritmo y no existe riesgo de recaída. Lo normal sería no forzar, pero también depende mucho del resultado de la ida.

Rüdiger es el único central puro de plena confianza para Carlo Ancelotti. Tanto es así que el técnico italiano alineó ante el Espanyol en esa demarcación al discutido Aurélien Tchouaméni. Lo más lógico que en los próximos compromisos la pareja en el eje defensivo la formen Asencio y Tchouaméni, toda vez que la presencia de Jesús Vallejo en la plantilla es testimonial y que David Alaba acaba de salir de una gravísima lesión de rodilla con afectación del cartílago que le ha tenido más de un año en el dique seco. El austriaco ha experimentado una evolución que se considera casi milagrosa en las últimas semanas, pero es difícil que esté listo para grandes batallas. Ni siquiera dispuso de minutos en Cornellà pese a la lesión de su amigo Rüdiger.

Indignación con los árbitros

Tal es la importancia y ascendencia de Rüdiger en el grupo que se trata del jugador más utilizado por Carletto en el presente curso. Antes de la cita ante el cuadro espanyolista, el alemán había completado un total de 2.891 minutos. El teutón superaba entonces incluso los 2.847 minutos del indiscutible Fede Valverde y los 2.430 de Courtois.

A la lesión de Rüdiger y a un batacazó Cornellà que apretó la cabeza de la Liga y dejó al Atlético a un solo punto, hay que sumar la imagen de impotencia que sumó el equipo, incapaz de descerrajar al Espanyol pese a jugar con los cuatro magníficos en el once (Mbappé, Bellingham, Vinicius y Rodrygo), la discutible respuesta de Ancelotti desde el banquillo y las facilidades defensivas evidenciadas en lo poquísito que atacaron los catalanes.

Todos estos problemas no pueden esconderse con el asunto arbitral, recurrente en el Real Madrid desde que estalló el escándalo del 'caso Negreira' sin que a día de hoy el Barça haya recibido castigo. En el club blanco, en la plantilla y en el cuerpo técnico están indignados con el arbitraje de Muñiz Ruiz en Cornellà y de Iglesias Villanueva desde la sala VOR de Las Rozas.

Si Ancelotti dijo que era «inexplicable» que no se hubiera expulsado a Carlos Romero, a la postre el autor del gol del triunfo espanyolista, por una entrada por detrás con riesgo para la integridad física de Kylian Mbappé, desde las altas esferas trasladan lo mismo que se expone desde Real Madrid TV. Utilizan términos como «vergüenza» e incluso ven una campaña «premeditada» para perjudicar al club blanco.

Se pide incluso la cabeza de Rafael Louzán, nuevo presidente de la Federación Española y madridista confeso, por mantener al frente del estamento arbitral a Medina Cantalejo, considerado desde el Real Madrid superviviente de los tiempos de Enríquez Negreira. Se da la circunstancia de que recientemente Louzán dio a conocer una conversación privada con Florentino Pérez en la que el presidente blanco le instó a «arreglar» el tema arbitral porque les está perjudicando. Y añadió Louzán que este tipo de mensajes son insistentes.

Presiones al estamento arbitral desde el Real Madrid que generan indignación entre sus rivales al entender que el club blanco no es, precisamente, el más indicado para quejarse. El derbi madrileño se presenta caliente. No hay que olvidar que desde el bando del Atlético, tras el polémico triunfo copero del Real Madrid ante el Celta, Simeone dijo a los periodistas que no debían sorprenderse porque este tipo de «episodios» ocurren en feudo merengue desde hace cien años.