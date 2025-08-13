Una revolución para recuperar el esplendor perdido

Cuando ha transcurrido poco más de un mes desde que echase el telón a una temporada extenuante cayendo derrotado por el PSG en semifinales del ... Mundial de Clubes, el Real Madrid vuelve a la acción para iniciar un curso que debe suponer el resurgimiento de un gigante herido. La sucesión de decepciones cosechadas a lo largo de una campaña en la que cedió el trono en la Liga y en la Champions enterraron la segunda etapa de Carlo Ancelotti en Chamartín y trajeron de regreso a la 'casa blanca' a Xabi Alonso. El tolosarra, a quien 16 años atrás recurrió Florentino Pérez para convertirlo en el elegante metrónomo de una escuadra que acabaría levantando la ansiada Décima, vuelve a ser el escogido para ejercer esta vez como arquitecto desde el banquillo de la edificación de una nueva era en la que se busca devolver el esplendor perdido a un equipo que se ha visto remodelado a fondo.

Tras una serie de veranos que estuvieron caracterizados por la contención del gasto, el Real Madrid ha vuelto a irrumpir con fuerza en el mercado para rearmar a una plantilla que se vio golpeada con mucha crudeza por un sinfín de lesiones durante la anterior temporada y fue víctima también de vicios adquiridos a medida que se iban agolpando los títulos, hasta el punto de que, en buena medida, los blancos acabaron muriendo de éxito.

El principal foco de atención a la hora de abordar la reconstrucción ha sido la defensa, diezmada el pasado año por las graves lesiones de Carvajal, Militao y Alaba, así como los percances recurrentes de Mendy y hasta uno terminal de Rüdiger. Para contrarrestar esa escasez de recursos que dejó desprotegido a Carletto, el club de Chamartín ha sacado la chequera para sumar a sus filas a dos carrileros, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras, y a un central, Dean Huijsen, que encaran el curso con la misión de erigirse en los nuevos bastiones defensivos de un ejército que volverá a contar con Courtois como último y formidable parapeto.

Xabi Alonso aspira a que Trent y Carreras sean dos puñales por bandas, desempeñando una función similar a la que asumieron Jeremie Frimpong y Alejandro Grimaldo en ese Leverkusen que sacudió el 'statu quo' en la Bundesliga y se arrogó la condición de 'invictus' hasta que el Atalanta salió a su paso en la final de la Europa League para impedirle redondear una temporada perfecta al equipo de la aspirina. Huijsen, por su parte, tendrá un papel troncal como elemento ventricular de una escuadra que arrastraba problemas para enhebrar el juego desde atrás. Su gran manejo de la pelota, visión, poderío aéreo y buena colocación le perfilan, pese a su juventud y condición de recién llegado, como un capo en potencia para una retaguardia que ofrece más dudas en lo tocante al estado físico de Carvajal y Militao, tras los largos periodos que permanecieron inactivos tanto el lateral madrileño como el central brasileño, y en la que Alaba y Mendy están llamados a desempeñar un rol secundario.

Dudas en el medio

Pero si atrás ha hecho bien los deberes el Real Madrid, no se puede decir lo mismo del centro del campo. Los blancos fueron incapaces de encontrar el norte en el primer curso tras la retirada de Kroos y vuelven a afrontar la nueva temporada sin una brújula contrastada. Modric se fue al Milan, el Arsenal se hizo con Zubimendi, Rodrigo sigue en Mánchester y a Florentino Pérez no le sedujeron otras opciones. La respuesta de Xabi Alonso fue cederle la batuta a Arda Güler en el Mundial de Clubes. Un movimiento que complació a las altas esferas, deseosas de que el otomano se abra camino, pero que encierra interrogantes. La zurda del turco es una delicia y tiene mucha visión de juego, pero aún debe demostrar que está listo para asumir las riendas en las citas de tronío. Ceballos no deja de ser un complemento y no hay más motores a mano.

Así las cosas, pese al paso al frente de Tchouaméni, empoderado por Xabi Alonso como pieza híbrida entre la defensa y el centro del campo, la medular del Real Madrid solo ofrece una certeza absoluta, el indestructible a la par que imprescindible Valverde, y muchas dudas, comenzando por el rol de Bellingham, inmerso en una búsqueda identitaria, y siguiendo por Camavinga, otro jugador anfibio que no acaba de encontrar su sitio.

Samba para que haya rock

Algo similar ocurre arriba, donde el único atacante fuera de toda duda es Mbappé. El francés empezó la temporada pasada al ralentí, pero la terminó como un cohete. Una vez superada su primera campaña en el Bernabéu, se espera un nuevo salto adelante del galo, investido con el '10' a la espalda que bañó de gloria Modric durante sus ocho últimos años en la capital de España.

El sistema (3-5-2) Flexible: Aunque maneja un libreto que se caracteriza por su carácter camaleónico, Xabi Alonso hizo bandera de un esquema con tres centrales y dos carrileros largos durante su paso por el Bayer Leverkusen que apunta a ser también su santo y seña en el Real Madrid.

El principal reto para Xabi Alonso será recuperar la mejor versión de Vinicius, que no ha mezclado bien hasta la fecha con el prodigio de Bondy y digirió muy mal la pérdida de un Balón de Oro que creyó tener en sus manos, y de Rodrygo, sumido en un agujero rebosante de melancolía tras verse desplazado en los carteles por las estrellas con las que cohabita.

Por si fuera poco, al paulista le llega competencia extra con la aparición en escena de Franco Mastantuono, nueva apuesta de futuro del Real Madrid, que pagó 63 millones para hacerse con la nueva perla del fútbol argentino. Aunque está llamado a convertirse en uno de los principales rivales generacionales de Lamine Yamal, las comparaciones son odiosas y el ex de River Plate debe recorrer su propio camino, pero derrocha personalidad y Xabi llega desprovisto de las ataduras que tenía Ancelotti respecto a los pretorianos que le habían colmado de éxitos, lo que podría facilitar el acople de un jugador que, a su recién estrenada mayoría de edad, se sube a bordo de una 'Xabineta' que promete rock and roll.

Once tipo:

Courtois, Rüdiger, Tchouaméni, Huijsen, Trent, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Carreras, Vinicius y Mbappé.