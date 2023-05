Test de Champions para el Madrid en San Sebastián

El maratón liguero llega a su fin para el Real Madrid con el duelo a priori de mayor nivel de los cuatro que afrontaba en apenas diez días. La Real Sociedad, en plena lucha por una cuarta plaza de Champions que ya parece una batalla particular entre los 'txuri urdin' y el Villarreal, sirve de exigente test previo a la final de la Copa del Rey del próximo sábado.

Así es como afronta el conjunto blanco la visita al Reale Arena, al menos tal y como dejó claro Carlo Ancelotti en la previa. Nada de experimentos ni rotaciones, más allá de las que impone el guion, pues Modric, Alaba y Mendy apuran la recuperación de sus lesiones, con el croata y el austriaco intentando llegar a la final copera, mientras que Vinicius y Camavinga se pierden el duelo por acumulación de tarjetas. «No voy a hacer ningún tipo de rotación salvo por bajas», aclaró el técnico italiano, al que lo cierto es que a tenor de las ausencias tampoco le sobran las opciones.

Y es que Carletto prefiere enfocar el encuentro contra la Real como una interesante vara de medir y no como un compromiso engorroso en una Liga ya decidida, más allá de esa pugna por el subcampeonato con el Atlético que no termina de colmar las ambiciones madridistas. «Va a ser un partido difícil, en un horario que no tiene sentido, pero vamos a San Sebastián con todas las ganas del mundo para hacer un buen partido», valoró el técnico de Reggiolo, molesto con las altas horas del encuentro y también con un calendario que considera saturado.

Sin recambios para el lateral izquierdo, Nacho apunta de nuevo a esa posición, con otra reválida para la pareja formada por Militao y Rüdiger. Tras encajar seis goles en dos partidos, el Madrid necesita mejorar sus sensaciones defensivas y dejar atrás las muchas desconexiones en la retaguardia que sufrió contra el Girona y el Almería, ese lastre que Ancelotti ha advertido por activa y por pasiva en sus últimas valoraciones, consciente de que la falta de intensidad atrás es una inercia peligrosa ante lo que está por venir en Copa y Champions.

Pocas alternativas

En el centro del campo las bajas de Modric y Camavinga y las dudas sobre el estado físico de Valverde no permiten alternativas, algo parecido a lo que ocurre en la parcela ofensiva, sin Vinicius y con Hazard y Mariano como elementos prácticamente decorativos de la plantilla. Benzema apunta de nuevo a titular, motivado además por su buen momento goleador y la pelea por el Pichichi con Lewandowski, un aliciente para un tramo final de Liga descafeinado.

Por su parte, la Real Sociedad camina con paso firme hacia el deseado cuarto puesto que abre las puertas de la Champions. El equipo de Imanol Alguacil sacó adelante los duelos contra el Rayo y Osasuna y aprovechó los pinchazos de sus competidores. Sus cinco puntos de ventaja sobre el Villarreal, quinto clasificado, son una auténtico tesoro que la Real tratará de preservar con un su once de gala tras dar descanso en Pamplona a algunos de sus pilares.

-Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Le Normand, Zubeldia, Aihen, Zubimendi, Silva, Merino, Kubo, Sorloth y Oyarzabal.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Tchouaméni, Ceballos, Kroos, Asensio, Benzema y Rodrygo.

Árbitro: Pulido Santana (Comité de Las Palmas).

Estadio: Reale Arena.

Hora y TV: 22:00 h. Movistar LaLiga.