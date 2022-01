El líder cuenta con Vinicius para reencontrarse ante el Valencia

Vinicius está de vuelta. Para el Real Madrid es una gran noticia, teniendo en cuenta que alguna duda parece haberse cernido sobre el entorno blanco después de la derrota en Getafe y una sufrida victoria ante el Alcoyano en el debut madridista en la Copa del Rey. No es que se trate de una tendencia, para eso hacen falta más partidos, pero lo cierto es que el líder ya nota de cerca la presencia del Sevilla como perseguidor por el campeonato, a cinco puntos, con un partido menos y el convencimiento entre las huestes de Lopetegui de que esta puede ser la gran oportunidad de aspirar a ganar la Liga.

Después de un partido en Alcoy que dejó la sensación de que la segunda unidad está aún lejos de los teóricos titulares y el llamamiento al orden de Ancelotti tras el descuido en el Coliseum, donde según el preparador italiano su equipo «todavía estaba de vacaciones», el Madrid necesita recuperar el tono ante el Valencia para evitar cualquier tipo de alarma. En el recuerdo aquella segunda temporada de Carletto en el banquillo blanco -2014-15-, cuando un equipo que iba viento en popa se cayó tras el parón navideño.

Aquella trayectoria descendente comenzó precisamente contra el Valencia, entonces en una visita a Mestalla. Fue el primer partido del año 2015 para el Madrid, que cedió en la ciudad del Turia tras dos goles de Barragán y Otamendi que dejaron en nada el inicial de Cristiano Ronaldo. Es por tanto el conjunto che un rival del que Ancelotti no se fía un pelo, al que su equipo se impuso en la visita de la primera vuelta pero con dos tantos de Vinicius y Benzema en el tramo final, con más pegada que dominio.

«No se puede decir que haya dependencia de Vinicius. Ha hecho una gran primera parte de la temporada y nos ha ayudado a ganar partidos, como Benzema, pero es demasiado hablar de eso en el Madrid. Está de vuelta y nos va a ayudar», explicó Ancelotti en referencia al regreso del que ha sido uno de los pilares de un prolífico Madrid, resentido con su ausencia en los últimos partidos.

Ahora recupera el Madrid a sus dos puntales en ataque, el francés tras descansar en Copa y el brasileño después de superar la covid, que le apartó de los dos primeros compromisos blancos de 2022. Asensio tiene muchas posibilidades de ser la tercera punta del tridente ofensivo, la del costado derecho, después de su tanto en Alcoy saliendo desde el banquillo y toda vez que Hazard y Rodrygo tampoco terminaron de convencer partiendo de inicio. En el centro del campo los focos apuntan de nuevo al trío ya legendario formado por Casemiro, Modric y Kroos, con el croata fresco después de ser reservado ante el Alcoyano y el alemán también descansado tras disputar apenas el cuarto de hora final del duelo.

Bale, 'expediente X'

Bajo palos regresará el indiscutible Courtois después de la oportunidad a Lunin y mientras que Militao y Alaba doblan esfuerzos tras no rotar el centro de la defensa en el torneo del KO Lucas Vázquez y Mendy relevarán a Nacho y Marcelo en los laterales. Todo ello con las bajas de Jovic, aislado con covid, y Carvajal, Mariano y Bale, con problemas físicos. El galés sigue protagonizando un 'expediente X' más de cuatro meses después de vestir de blanco por última vez y consume su etapa final como madridista de forma casi anónima. «Tiene un problema en la espalda, que está cargada, y no se encuentra bien. Hasta que no esté al cien por cien no se le puede utilizar», explicó Ancelotti su ausencia.

Por su parte, este Valencia de Bordalás al que la derrota ante el Espanyol en la tarde de Nochevieja frenó una destacable progresión tiene la baja de Hugo Duro, canterano madridista y goleador valencianista en la ida. Son duda hasta el último momento Carlos Soler, tocado después de un golpe en el duelo de Copa ante el Cartagena, además de Gabriel Paulista, Foulquier y Lato.