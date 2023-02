Un Madrid asfixiado y un Valencia incendiado

Por octava vez en los últimos quince años, el Valencia acude a Salvador González, más conocido como Voro, albergando la esperanza de que sus conocimientos futbolísticos, buenas maneras y valencianismo de cuna le sirvan para desactivar una crisis que vuelve a acercar al abismo al club de la ciudad del Turia. La marcha de Gennaro Gattuso, precipitada a raíz de la frustración del técnico calabrés con la caótica gestión de Meriton, ha encrespado aún más los ya de por sí encendidos ánimos de la parroquia che con Peter Lim, el millonario que se refugia en Singapur mientras sus empleados tratan de sofocar las llamas en territorio levantino sin otro recurso que promesas vacuas. El martes, alrededor de doscientos seguidores se concentraron a las puertas de las oficinas al grito de «Lim go home». Así está el panorama.

El marasmo institucional repercute en la depresión deportiva de una escuadra que bordea los puestos de descenso, vio cómo se clausuraba el mercado de invierno sin fichajes que apaciguasen a la hinchada y abre ciclo en el peor escenario posible: en casa del vigente campeón de Liga, que comparece con urgencias y asfixiado por un calendario infernal.

«Estamos en semifinales de Copa, en octavos de la Champions y es la competición más importante, en semifinales de un Mundial de Clubes y en la pelea por la Liga. No vamos a tirar ninguna competición porque este club no lo hace. Tenemos que dosificar a los jugadores porque tenemos un calendario increíble. Aquí no se para porque la Liga, la FIFA, la Federación y la UEFA quieren hacer lo suyo», clamó este miércoles Carlo Ancelotti antes de lanzar un aviso a navegantes: «Si los jugadores se cansan, aquí cerramos».

El toque de atención llega en un tramo especialmente sobrecargado para el Real Madrid, un conjunto que surfea en cuatro torneos distintos mientras lidia con las repercusiones del Mundial de Qatar sobre una plantilla cuyo fondo de armario rebaja la existencia de varias piezas residuales y zahiere el goteo de lesiones. Lucas Vázquez, Alaba y Mendy permanecen en la enfermería, de la que salen Carvajal y Tchouaméni. La situación es especialmente sensible en una retaguardia curiosamente al alza. «Estuvimos bastante sólidos en los últimos tres partidos y encajamos solo un gol contra el Atlético», destacó Carletto en la previa de encuentro en el que su equipo no tiene margen de error.

Incógnitas y certezas

El choque del domingo ante la Real Sociedad mostró por fin una versión exuberante del Real Madrid en la presión, pero arrojó un magro empate que estiró la brecha con el Barça. «Hemos fallado en algunos partidos, pero estamos teniendo el ritmo del año pasado. El Barcelona lo está haciendo bien, pero en este momento tenemos confianza y podemos pelear hasta el final», espetó Ancelotti antes de un duelo con algunas incógnitas en su once y varias certezas.

Carletto dejó entrever que Camavinga volverá a oficiar como lateral zurdo postizo, lo que, a su vez, implicaría que Nacho retendría su posición en el costado diestro. Carvajal, con solo un par de entrenamientos esta semana, necesita ritmo, lo mismo que Tchouaméni, inédito en las seis últimas citas. Así las cosas, todo apunta al mismo cartel que compareció cuatro días atrás frente a la Real Sociedad.

Voro tiene las bajas por lesión de Kluivert, Thierry, Nico y Domènech, pero podrá contar con Gayà y Cavani para su reestreno. El de La Alcudia ha dirigido al Valencia en 46 partidos, con un saldo de 22 victorias, 7 empates y 17 derrotas. En 2008 cogió a los blanquinegros por primera vez tras la destitución de Ronald Koeman, quien dejó al Valencia al filo descenso. Salvó la categoría con cuatro triunfos en cinco jornadas y una sola mácula: un 6-0 ante el Barça en el Camp Nou. Desde entonces, ha oficiado como apagafuegos en otras seis ocasiones y está curando de espanto.

«Lo que me da fuerza para ser optimista es que quedan 20 partidos. No tengo miedo, vamos a dar guerra, no tengo ninguna duda», explicó en la previa un técnico que apela al sacrificio y la unión de la caseta para salir del pozo. «No hay una rotura de un vestuario que estaba en contra de un entrenador. Esto ayuda mucho porque no hay que reparar nada. He visto todos los partidos desde fuera, pero sin competencias técnicas. Lo que les he dicho es que necesitamos de su esfuerzo, de su compromiso y de lo que el club requiere. Vamos a intentar darles las herramientas necesarias para mejorar», resumió en vísperas de la visita al Bernabéu.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Nacho, Militao, Rüdiger, Camavinga, Kroos, Valverde, Ceballos, Rodrygo, Benzema y Vinicius.

Valencia: Mamardashvili, Foulquier, Diakhaby, Cömert, Gayà, Guillamón, Almeida, Musah, Castillejo, Cavani y Samuel Lino.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-manchego).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Dazn.