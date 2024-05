Quique Sánchez Flores dejará de ser entrenador del Sevilla a final de temporada

Lío en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán. Al adiós del capitán del Sevilla, Jesús Navas, se suma la despedida de Quique Sánchez Flores. En una rueda de prensa convocada este sábado a primera hora, el presidente del club hispalense, José María del Nido Carrasco, anunció el cese de Sánchez Flores como entrenador del conjunto andaluz a partir del 30 de junio. «En el día de ayer, en torno a las 10 de la noche hablamos y consensuamos que hoy iba a trasladar en la rueda de prensa que iba a ser entrenador del Sevilla sólo hasta final de temporada», señaló el máximo mandatario del Sevilla. «Quique os comunicará que la próxima temporada no será entrenador del Sevilla. Darle las gracias. Le ha dedicado muchísimas horas de trabajo y ha conseguido un objetivo muy importante. Decirle que Sevilla será siempre su casa y su ciudad», añadió.

No ha sido el único anuncio realizado por De Nido, ya que el presidente del Sevilla salió al paso de las críticas recibidas tras conocer la marcha de Jesús Navas, primer capitán del equipo. «Le ofrezco un contrato vitalicio para que juegue en el Sevilla hasta que él quiera», apuntó ante los medios presentes en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán.

En un discurso de poco más de un cuarto de hora, el dirigente andaluz ha respondido a las palabras de Navas trasladadas el pasado viernes a la afición a través de una carta. «Jesús es una pieza clave. Si yo me siento con él un minuto, Jesús y yo reconducimos esta situación», explicó Del Nido Carrasco. «Si ha sido un malentendido, yo asumiría la responsabilidad», repitió en varias ocasiones. «Aún puede firmar por el Sevilla, me agarro a un clavo ardiendo».

Además del entrenador y de Jesús Navas, el mandatario también fue preguntado por otra de las leyendas del club: Sergio Ramos. «También le he ofrecido un contrato vitalicio, como en su día a Jesús. Mi idea con Sergio es exactamente la misma. Son jugadores clave. Entablaremos las conversaciones para hacer todo lo posible y que Sergio se quede en el Sevilla».

Del Nido Carrasco aseguró que no se ha planteado dimitir en ningún momento. «Para mí es un reto ser presidente del Sevilla. Iba a regenerar el proyecto y va a tomar tiempo. He asumido la responsabilidad de todo porque no soy una persona de esconderme», defendió.