La pizarra de Xabi y los goles de Mbappé, primeros brotes verdes del Real Madrid

Todavía lejos de su mejor versión, el Real Madrid de Xabi Alonso al menos empieza a mostrar los primeros brotes verdes de la nueva era. ... El guipuzcoano no ha conseguido encontrar todavía demasiada fluidez en el apartado ofensivo, especialmente ante rivales que reducen los espacios a la mínima expresión y obligan al juego en estático, pero su equipo exhibe ya comportamientos colectivos destacables y un meritorio esfuerzo en la presión para recuperar el balón y volcar el partido hacia el campo rival.

Xabi pretende que sus zagueros fijen la línea defensiva muchos metros por delante de su propia área, para iniciar la jugada mucho más cerca de la portería adversaria. Nada que ver con el bloque bajo propuesto por Ancelotti. «Creo que tenemos un buen equilibrio entre lo que hacemos ofensiva y defensivamente. Lo más importante ahora es recuperar el balón lo antes posible, y entonces podremos crear ocasiones, como hemos hecho hoy. No todo es perfecto, pero vamos a seguir trabajando para hacer una buena temporada», explicó tras el triunfo en el Tartiere Aurélien Tchouaméni, uno de los futbolistas más consolidados por la llegada del nuevo entrenador, que ha apostado decididamente por el francés como ancla de su centro del campo.

Asimismo, el técnico de Tolosa ya ha demostrado a las primeras de cambio que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. Cinco días después del debut liguero ante Osasuna, introdujo hasta cuatro cambios en su once inicial para la visita al recién ascendido pero impetuoso Oviedo. Carvajal, Rüdiger, Mastantuono y Rodrygo, que parecía descartado tras no disputar ni un minuto en el estreno y se mostró participativo, sustituyeron a Trent Alexander-Arnold, Militao, Brahim y especialmente Vinicius.

Lo más llamativo fue lo del fluminense, al que desde su explosión en el Real Madrid, al inicio de la segunda etapa de Ancelotti en el banquillo del Santiago Bernabéu, no se recordaba entre los suplentes por decisión técnica. «Lo de los cambios de partido a partido dependerá de lo que necesitemos. No tengo una decisión tomada. En este mes iré viendo como nos recuperamos y lo que quiero es que la gente esté preparada para cuando sea necesario», señaló Xabi Alonso, dejando clara su condición de entrenador flexible tácticamente.

Plantilla amplia

El vasco quiere una plantilla amplia y siempre a disposición. Nada que ver con la apuesta cerrada por la guardia pretoriana de Ancelotti. «Tenemos 25 jugadores en plantilla y voy a intentar sacar lo mejor de cada uno para que rindan. Mi objetivo es que todos sumen. Cada jugador es diferente, pero hay que exigir el mismo respeto. En el fútbol hay que entender las cosas y se toman decisiones», advirtió respecto a la sorprendente suplencia de Vinicius.

Con el brasileño, que se reencontró con el gol en Oviedo y también dejó una de sus habituales trifulcas con la grada, Xabi Alonso empleó el palo y la zanahoria, pues valoró positivamente su aportación en el tramo decisivo del partido. «Vinicius ha entrado muy bien y ha sido decisivo. Necesitamos a todos, los que inician y los que salen desde el banquillo. Habrá minutos para todos», zanjó.

De momento el único intocable del frente de ataque es Kylian Mbappé. Y es que el francés da sobrados motivos para ostentar esa privilegiada condición. Tras perderse gran parte del Mundial de Clubes por una gastroenteritis que le dejó muy mermado físicamente, el de Bondy ha aprovechado la pretemporada para recuperar su mejor versión y de momento ha iniciado la campaña con tres goles en dos partidos y la sensación de que es ya el crack mundial que el Real Madrid arrebató al PSG.