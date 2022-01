Pésimos arbitrajes: ¿son comprensibles?

Tras el Rayo Vallecano–Betis del domingo, el club verdiblanco escribió en las redes que «el arbitraje de hoy es incomprensible» y calificó de «ignominia» el atraco sufrido. Se entiende un error, pero no tantos, alega el Betis. En la jugada clave, el árbitro expulsa al bético Álex Moreno con roja directa después de que impacte con su bota en el cráneo de Isi. El delantero del Rayo baja su cabeza a la altura del pie del defensor bético, que despeja el balón. Con posterioridad, el árbitro no revisa en el VAR una mano clara en el área rayista; pita falta de William Carvalho cuando se quedaba solo ante la portería… «La reiteración de errores», se queja el club bético, «no tiene explicación posible».

Entiendo y comparto la indignación del Betis y sus aficionados, pero no que lo ocurrido sea incomprensible. La explicación habitual y manida es que los árbitros son humanos y, como tales, se equivocan. Sin embargo, los errores también siguen algunos patrones: el árbitro «se equivoca» más en contra del visitante, lo que ha ocurrido en el Rayo-Betis, en el Real Madrid-Valencia y en otros partidos que han enfadado invariablemente a la parroquia foránea en los últimos días.

Una investigación de hace dos décadas ya demostró que los colegiados españoles alargaban el tiempo de descuento cuando el equipo de casa iba perdiendo y lo acortaban cuando vencía. Inconscientemente, como arcaico mecanismo de adaptación con el grupo, el árbitro quiere complacer a la hinchada local. Otro estudio, publicado en 2017 en el International Journal of Sport and Exercise Psychology, demostró que en España los árbitros pitaban más o menos el mismo número de faltas a favor y en contra del equipo local. Sin embargo, descubrió algo inquietante: en el tiempo que mediaba entre la falta y la presentación, en su caso, de una tarjeta, el colegiado sí se mostraba muy mediatizado por el ambiente. La reacción del público ante una falta que se comete contra un jugador local predispone al árbitro a amonestar más severamente al infractor.

Nuestra arcaica inclinación por satisfacer a los que tenemos enfrente, así como por dejarnos guiar por la opinión y las emociones de estos, explican lo sucedido en Vallecas. Tras el encontronazo entre Álex Moreno e Isi, el árbitro deja seguir el juego. De repente, el público se da cuenta de que la sangre mana de la cabeza sin pelo del jugador del Rayo. Solo cuando el árbitro comparte la impresión de dicha imagen, se decide súbitamente a enseñar la roja en un acto irracional e impulsivo.

El árbitro está preparado para pitar lo que ve. Pero sucumbe ante su propia mente, que le engaña: los impulsos que recibe del público, amén de la propia imagen del cráneo sangrante del jugador local, y la expectativa de pasar por alto lo que parece un caso grave, le llevan a echar la mano al bolsillo y, además, elegir la tarjeta más gravosa. La misma jugada, sin las protestas del público, hubiera quedado impune. Incluso, si la sangre no hubiera resultado tan visible y llamativa porque se hubiera enmascarado entre una larga melena, ni el público ni el árbitro hubieran estado tan impactados. La sangre alarma.

El resto de errores son una consecuencia del primero. Los estudios demuestran que, ante una equivocación garrafal, tendemos a perder la concentración. El árbitro ya no atina. Por un lado, quiere compensar el fallo, pero, por otro, pugna por no dejarse llevar por esa inclinación. En esa lucha, los despropósitos se acumulan. Para dar credibilidad a su actuación no hace más que sacar tarjetas a los jugadores béticos que no cesan de protestar. Es lo que ha aprendido: que no se cuestionen sus decisiones, mantener el control y la autoridad. A todos nos pasa: en cuanto aceptamos el error, empezamos a darnos cuenta del daño infligido y sufrimos. Si, a pesar de la evidencia, lo negamos, evitamos la sensación de culpa y seguimos adelante.

Al antropólogo, al psicólogo, en general a todo aquel que aplique la ciencia al fútbol, puede reconfortarle haber hallado alguna explicación al pésimo arbitraje en Vallecas (como igualmente a otros no menos escandalosamente caseros). Pero ello no consuela al aficionado del equipo perjudicado, que se va cabreado. La ciencia tiene como objeto desvelar conocimientos, no apaciguar ánimos. Para eso ya está el próximo partido. Pobre de ese árbitro.