Xabi Alonso y Vinicius se dieron un sanador abrazo en San Mamés. Luis Tejido (Efe)
Análisis

Los brotes verdes del Real Madrid en San Mamés

El compromiso de sus futbolistas, la reordenación táctica y el abrazo terapeútico de Xabi Alonso con Vinicius ofrecen motivos para la esperanza a los blancos

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:32

Comenta

Conviene mantener un punto de escepticismo por el cariz del duelo, la debilidad del rival y la necesidad de comprobar si es capaz de darle ... continuidad a lo que mostró en San Mamés, pero la visita que efectuó este miércoles a La Catedral puede suponer un interesante punto de partida a la hora de resolver el debate identitario en el que se halla sumido el Real Madrid. Justo en el momento en el que se encontraba más exigido, después de un mes sin ganar en Liga, Xabi Alonso dio un golpe de autoridad en un escenario de tronío, revitalizando con ello un proyecto que los resultados y el juego de los blancos habían puesto en tela de juicio.

