Osasuna impugna el partido ante el Barça por alineación indebida de Iñigo Martínez

Osasuna no renuncia a ganar en los despachos el partido que anoche perdió por tres goles a cero ante el Barça en Montjuic. Los navarros han impugnado el partido por alineación indebida de Iñigo Martínez. Se basan en una norma de la FIFA que establece que si un jugador no acude o se retira de la convocatoria de una selección -así lo hizo el central la semana pasada, por una lesión de rodilla-, no puede jugar con su club durante los cinco días posteriores al último partido de la ventana internacional «a menos que la Federación libere expresamente al jugador».

Desde el pasado domingo, cuando España jugó contra Países Bajos, hasta ayer no habrían pasado cinco días, por lo que ahora se trata de determinar si la federación había liberado a no a Martínez. La clave está en este último punto de la norma. «A menos que la Federación libere expresamente al jugador».

La norma FIFA en cuestión dice lo siguiente: «Un jugador que, debido a lesión o enfermedad, no pueda asistir a una convocatoria de la asociación del país cuya nacionalidad ostenta, deberá, si esta asociación lo solicita, someterse a un examen médico realizado por un médico designado por la asociación. Si el jugador así lo desea, dicho examen médico se hará en el territorio de la asociación donde está inscrito. Un jugador convocado por su asociación para una de sus selecciones representativas no tiene derecho, a menos que la asociación en cuestión acuerde lo contrario, a jugar para el club al que pertenece durante el periodo que dure o debiera durar su liberación, conforme a las disposiciones del presente anexo, más un periodo adicional de cinco días».

No obstante existen serias dudas de que la denuncia pueda tener recorrido. El propio Luis de la Fuente se mostró comprensivo con el jugador cuando fue preguntado por un posible 'borrón' del jugador del Barça. «Es tan sencillo como que hay parte médico y el jugador no viene. Hablé con Iñigo cuando tuve que hablar, el parte médico es definitivo. pensamos en la salud del jugador, es normal que no venga», afirmó el seleccionador zanjando la polémica por la ausencia del central.