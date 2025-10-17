Órdago de los futbolistas con parones simbólicos este fin de semana por el partido de Miami

Óscar Bellot Madrid Viernes, 17 de octubre 2025, 18:34 | Actualizado 18:39h. Comenta Compartir

La novena jornada de Liga que se disputa a partir de este viernes quedará impactada de lleno por el duelo que tienen previsto librar Villarreal y Barcelona el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami. Dos días después de que se fuese a pique la reunión que los jugadores habían pedido mantener con la patronal para reclamar más información sobre una propuesta que ya ha autorizado, aunque a regañadientes, la UEFA y que está ahora en manos de la FIFA, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el apoyo de los capitanes de Primera División, ha anunciado que se llevarán a cabo movilizaciones durante todos los partidos correspondientes a la novena fecha del campeonato de Primera División.

Según explica la AFE, al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de «forma simbólica» como reivindicación «por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga» en relación a esa iniciativa consistente en trasladar un partido de la competición doméstica a Estados Unidos en la que lleva trabajando Javier Tebas desde hace años.

Al margen de la iniciativa se mantendrán los futbolistas de Villarreal y Barcelona, que se medirán a Betis y Girona, respectivamente, puesto que, «a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos» con sus compañeros, la AFE considera que no deben quedar implicados en las movilizaciones «para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club».

La AFE, que lleva meses levantando la voz contra la celebración de un partido de Liga en tierras estadounidenses alegando que ese proyecto lleva aparejados riesgos para la salud y el rendimiento de los jugadores y argumentando también que la iniciativa está llevándose adelante sin el diálogo adecuado y con ausencia de información clara, vuelve a arremeter contra «las permanentes negativas y propuestas quiméricas de LaLiga» y rechaza, una vez más, «de manera rotunda» un proyecto que, sostiene, «no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales» del fútbol, esto es, los jugadores, a la vez que «exige» a la patronal «la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual».