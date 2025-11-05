Le Normand sufre una lesión de «alto grado» en la rodilla La buena noticia para el central del Atlético, que causará baja en la próxima convocatoria de la selección, es que no tiene afectados ni los ligamentos ni los meniscos

Ignacio Tylko Madrid Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:29 | Actualizado 12:37h.

Del mal el menos para el internacional Robin Le Normand, el Atlético y la selección española, con la mirada puesta ya en el Mundial del verano de 2026. Tras las pruebas médicas a las que se sometió este miércoles el central de origen francés, trascendió que sufre una lesión importante en su rodilla izquierda, pero que no tiene dañados ni los ligamentos ni los meniscos de su articulación. No hay un período estimado de baja, pero fuentes médicas calculan en torno a dos meses en el dique seco si todo progresa de manera favorable.

En concreto, el parte médico del Atlético señala que «Le Normand sufre una lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda y el músculo semimembranoso, manteniendo intactas las estructuras ligamentarias y meniscales». Por lo tanto, se trata de un contratiempo serio que requiere de un período importante de recuperación y puesta a punto para volver a la alta competición, pero no de una de esas temidas dolencias que incapacitan al profesional durante un período mínimo de medio año.

Le Normand se tuvo que retirar a los 25 minutos del partido de la cuarta jornada de Champions ante el Union Saint-Gilloise, tras un choque con Zorgane que le provocó una hiperextensión de la rodilla. Causa un perjuicio serio a corto plazo a Luis de la Fuente y a la selección, ya que se trata de un titular indiscutible en el eje de la zaga y no podrá estar para los próximos partidos ante Georgia y Turquía, en los que salvo hecatombe España debe sellar su billete para la Copa del Mundo, la decimotercera consecutiva para La Roja.

Le Normand también ha sido uno de los fijos para el Cholo Simeone en el Atlético, sobre todo hasta la recuperación de Josema Giménez tras una prolongada ausencia desde que se lesionó en el Mundial de Clubes. Le Normand ha jugado diez partidos de Liga y únicamente se ausentó, por descanso, en el choque liguero del pasado fin de semana ante el Sevilla en el Metropolitano. También ha disputado los cuatro partidos de Liga de Campeones.

Una baja sensible aunque a los colchoneros, que le perderán hasta seguramente hasta 2026, aunque les beneficia en este caso que haya parón de dos semanas en los clubes por motivo de los partidos de las selecciones nacionales. De todos modos, el técnico argentino tiene donde elegir para el centro de la defensa al disponer en estos momentos del referido zaguero uruguayo, del eslovaco Davild Hancko y del francés Clèment Lenglet, titular en el inicio de curso pero caído en desgracia en los últimos partidos tras cometer varios errores groseros que costaron puntos como, por ejemplo, su expulsión en Balaídos en el empate de hace cuatro jornadas.